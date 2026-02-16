Espana agencias

Daniel Holgado: "Quiero disfrutar, dar mi 100% y seguir mejorando"

Guardar

Redacción deportes, 16 feb (EFE).- El piloto español del CFMoto Aspar Team Daniel Holgado, señaló que su objetivo es "disfrutar", dar el "100% y seguir mejorando" y destacó su "sueño" por ser campeón del mundo de Moto2.

"Mi principal objetivo es disfrutar, dar mi 100% y seguir mejorando. Quiero intentar ser mejor cada día y pulir esos detalles que marcan la diferencia. Estoy seguro de que todo lo demás saldrá. Claramente, también me gustaría ser campeón del mundo este año, es un sueño que tengo desde niño" declaró en una entrevista con su equipo.

Holgado puso de relieve el gran año por el que ha pasado el equipo gracias a la regularidad que obtuvieron en el último tramo de la temporada y señaló que se queda con "toda la experiencia" que ganó "luchando con pilotos tan competitivos".

"Mi mayor aprendizaje diría que fueron las primeras carreras. No fue algo difícil, pero desde luego tampoco fue fácil. Había muchas cosas que aprender y muy poco tiempo para aplicarlo correctamente. Cuando comencé a entender las cosas, empecé a ser un poco más yo mismo, a hacer lo que a mí me gusta y conocer más la moto y sus límites" declaró el joven piloto de 20 años.

El piloto del CFMoto Aspar Team recordó la evolución que ha mantenido desde que ganó el Mundial Junior en 2021 y puso en valor la ambición con la que cuenta el equipo para ganar y el trabajo que esto conlleva.

Por último, el español destacó como especiales las carreras de Tailandi, por ser la primera del calendario, la de Catar "por ser un lugar especial", la de Barcelona, por los recuerdos de su primera victoria en Moto2, y el circuito de Valencia por ser su casa. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Real Murcia - FC Cartagena, declarado alto riesgo

Infobae

El VAR hizo 159 correcciones en 396 partidos en competiciones de clubes esta temporada

Infobae

El sindicato Jupol exige el cese inmediato del DAO de la Policía tras la querella por agresión sexual a una subordinada

El sindicato Jupol exige el

El PP pide cuentas a Marlaska por la querella contra el número 2 de Policía por acoso sexual: "España se cae a pedazos"

El PP pide cuentas a

El sorteo sonríe a Sabadell y Terrassa; reto mayúsculo del CN Barcelona ante el Radnicki

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso frustra la ofensiva

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

Junts registra en el Congreso su propuesta para prohibir el burka: en qué consiste y en qué se diferencia de la de Vox

Denuncian al jefe de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una subordinada: presenta su dimisión tras la apertura de diligencias

La caída de Emilio Viciana arrastra al núcleo de “Los Pocholos” en el PP de Ayuso: tres diputados vinculados a Educación dimiten “por coherencia”

La UCO detiene al socialista Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por una presunta operación urbanística

ECONOMÍA

La UE busca funcionarios y

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

DEPORTES

Benfica - Real Madrid, en

Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso