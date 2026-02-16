Daniel Holgado: "Quiero disfrutar, dar mi 100% y seguir mejorando"

Redacción deportes, 16 feb (EFE).- El piloto español del CFMoto Aspar Team Daniel Holgado, señaló que su objetivo es "disfrutar", dar el "100% y seguir mejorando" y destacó su "sueño" por ser campeón del mundo de Moto2.

"Mi principal objetivo es disfrutar, dar mi 100% y seguir mejorando. Quiero intentar ser mejor cada día y pulir esos detalles que marcan la diferencia. Estoy seguro de que todo lo demás saldrá. Claramente, también me gustaría ser campeón del mundo este año, es un sueño que tengo desde niño" declaró en una entrevista con su equipo.

Holgado puso de relieve el gran año por el que ha pasado el equipo gracias a la regularidad que obtuvieron en el último tramo de la temporada y señaló que se queda con "toda la experiencia" que ganó "luchando con pilotos tan competitivos".

"Mi mayor aprendizaje diría que fueron las primeras carreras. No fue algo difícil, pero desde luego tampoco fue fácil. Había muchas cosas que aprender y muy poco tiempo para aplicarlo correctamente. Cuando comencé a entender las cosas, empecé a ser un poco más yo mismo, a hacer lo que a mí me gusta y conocer más la moto y sus límites" declaró el joven piloto de 20 años.

El piloto del CFMoto Aspar Team recordó la evolución que ha mantenido desde que ganó el Mundial Junior en 2021 y puso en valor la ambición con la que cuenta el equipo para ganar y el trabajo que esto conlleva.

Por último, el español destacó como especiales las carreras de Tailandi, por ser la primera del calendario, la de Catar "por ser un lugar especial", la de Barcelona, por los recuerdos de su primera victoria en Moto2, y el circuito de Valencia por ser su casa. EFE