Cortada A-4 en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) hacia Andalucía por incendio de camión

Toledo, 16 feb (EFE).- La autovía A-4 se encuentra cortada a la altura del término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) en sentido Andalucía por el incendio de un camión.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio se ha originado a las 15:02 horas de este lunes, cuando el camión circulaba por el kilómetro 206 de la A-4, en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).

Al parecer, el incendio ha comenzado en los neumáticos y se ha extendido por todo el camión, que transportaba cajas de cervezas.

Al lugar del suceso se han desplazado bomberos de Valdepeñas y agentes de la Guardia Civil. EFE

