Claves del fondo España Crece que aspira a movilizar una inversión de 120.000 millones

Madrid, 16 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes el fondo España Crece con el que se pretenden movilizar 120.000 millones de euros para financiar proyectos en sectores clave, encabezados por la construcción de vivienda destinada a alquiler asequible.

El fondo contará con 13.300 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation asociados al plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) de España, de los que 10.500 millones corresponden a préstamos y otros 2.800 millones de transferencias no reembolsables, que permitirán ofrecer en determinados casos condiciones más ventajosas en plazo y coste.

Esta inyección de capital permitirá al Instituto de Crédito Oficial (ICO) conceder hasta 60.000 millones de euros de financiación, que el Gobierno prevé que alcancen los 120.000 millones al incorporar la coinversión del sector privado.

El presidente ha explicado que el fondo será la palanca para "seguir impulsando la competitividad, verde e inclusiva, de la economía española durante las próximas décadas", una vez que el 31 de agosto concluya el plan de recuperación.

Sus tres grandes objetivos son reforzar la productividad, contribuir al desarrollo del mercado de capitales y preservar la cohesión social.

El fondo se gestionará a través del ICO, que proveerá un abanico de instrumentos financieros, como préstamos, financiación de proyectos, inyecciones de capital y garantías, para acompañar a las empresas -en particular pymes- a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el nacimiento hasta su expansión.

Se impulsará la inversión en sectores de especial importancia y alto potencial transformador en los que la contribución pública sea decisiva para alcanzar un tejido productivo competitivo e innovador.

Sánchez ha citado nueve ámbitos clave: energía, digitalización, computación cuántica, economía circular, infraestructuras, agua, saneamiento, seguridad y vivienda.

Como primera inversión del fondo el presidente ha anunciado la movilización de 23.000 millones en fondos públicos y privados para construir 15.000 viviendas al año destinadas a alquiler asequible protegido de por vida. EFE

