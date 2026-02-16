Cataluña se centra de nuevo en alimentos contaminados como origen de la peste porcina

Barcelona, 16 feb (EFE).- El Instituto de investigación agroalimentaria catalán (IRTA-CReSA) impulsará un nuevo estudio sobre el origen del nuevo virus de peste porcina africana (PPA), tras quedar confirmado que no es el propio centro el origen del mismo, y considera que la investigación deberá centrarse de nuevo en la introducción de alimentos contaminados.

El IRTA-CReSA ha anunciado este lunes la puesta en marcha, en los próximos meses, de un estudio sobre el grado de virulencia, el comportamiento y la transmisibilidad del nuevo virus de la PPA, del brote detectado en Collserola (Barcelona) a finales de noviembre, según ha informado el centro en un comunicado.

Los datos indican que el inicio del brote se habría producido entre septiembre y octubre y "por lo que respecta a su origen, todo apunta que las investigaciones se deberán volver a centrar en la introducción en el país de alimentos contaminados".

El instituto catalán se propone investigar para encontrar "los ancestros genéticos que permitan establecer una relación entre el nuevo virus (del grupo genético 29) y otros reportados anteriormente".

Si la secuenciación genética hubiera determinado que la raíz del brote es muy similar a otra de cualquier parte del mundo, se podría especular que el brote detectado en Cataluña proviene de esta zona geográfica pero, al no ser así, es "muy difícil saberlo".

El responsable de la línea de investigación en Virus porcinos endémicos del programa de Sanidad Animal del IRTA-CReSA y catedrático de la Universidad Autónoma (UAB), Joaquim Segalés, ha explicado que, en la actualidad, hay zonas del mundo con focos de PPA pero se desconoce su grupo genético.

El centro catalán también tiene previsto organizar este año un encuentro con la presencia de expertos en el brote de peste porcina africana de referencia internacional.

El IRTA-CReSA ha recordado que el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del pasado 9 de febrero, ratifica los resultados del centro del 30 de diciembre, según los cuales queda descartado que el origen del brote estén en el IRTA-CReSA.

Destaca que han estado a disposición de las autoridades competentes para contribuir al control del brote y facilitar toda la información que requirieran las investigaciones activas.

Hasta la fecha, el centro ha analizado más de un millar de muestras de jabalíes, de las que 155 han resultado positivas en peste porcina africana y han incinerado dieciocho toneladas de carne relacionadas con el brote, las mismas que habitualmente se queman en nueve meses.

Los profesionales del centro han trabajado intensamente en la recogida, el análisis de muestras y en la detección de casos positivos, que implica directamente a alrededor de cuarenta profesionales.

"Son unos niveles de actividad muy elevados, que hemos tenido que compaginar con la actividad habitual de nuestro centro, donde trabajamos en una decena de líneas de investigación e innovación", resume la responsable del programa de Sanidad animal del IRTA-CReSA y profesora de la UAB, Natàlia Majó. EFE