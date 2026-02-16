Espana agencias

Camavinga ve clave "cambiar la mentalidad" mostrada en Da Luz

Lisboa, 16 feb (EFE).- Eduardo Camavinga, centrocampista francés del Real Madrid, marcó como clave para la eliminatoria ante el Benfica "cambiar la mentalidad" mostrada en Da Luz, en el último partido de la fase de liga de la 'Champions League', y admitiendo que tiene mucho por mejorar, se posicionó como el jugador constructivo que demanda su equipo.

"Tenemos que cambiar la mentalidad. Ahora es mejor. Tenemos que defender y atacar juntos. No hicimos un buen partido aquí, tenemos que hacer un gran partido para nuestra afición. Perder así fue duro, caer del top ocho, por el club y la afición lo tenemos que hacer mucho mejor con espíritu de revancha", dijo en rueda de prensa.

"La cosa más importante primero es hacer las cosas bien en equipo. Como si fuese un partido normal, no voy a cambiar mi rutina. Tenemos que hacer un partido bueno. Atacando y defendiendo juntos seguro que saldrá todo bien", añadió.

Bromista ante las preguntas de los periodistas y repreguntando, cuando se le cuestionó por la necesidad de un mediocentro que genere juego, Camavinga dejó claro que se ve preparado para asumir ese rol en el equipo.

"Yo pienso que la plantilla no lo necesita", dijo entre risas sobre el mediocentro. "En la plantilla tenemos jugadores con esas características. Hay muchos buenos jugadores en el campo y no estamos en eso ahora. Pero si para ti lo necesitamos, hablaré con el presi y vamos a ver. Yo soy capaz de hacer eso. Soy consciente de lo que puedo hacer en el equipo y de que ahora mismo lo puedo hacer mucho mejor. Puedo ser ese organizador también".

Reconoció Camavinga que tanto con Xabi Alonso como con Álvaro Arbeloa ha pasado en numerosas ocasiones por el sofá gris del despacho de entrenador. "He ido muchas veces con los dos. Es como cuando tú vas al despacho del jefe. Arbeloa es un entrenador al que le gusta hablar con el jugador y Xabi quería hablar más en el campo".

En su mensaje autocrítico, el centrocampista francés dijo que tiene "que hacer mucho más" y reducir errores que comete en los partidos. "Soy consciente que debo hacerlo y soy capaz. Pienso que los madridistas no han visto del todo a Eduardo Camavinga porque sé que puedo dar mucho más. Me gusta jugar de 6, me falta regularidad y estar más focalizado en el campo, porque a veces cometo errores. Soy consciente". Es lo que me falta ahora.

Por último, valoró positivamente su buena relación con el brasileño Vinícius, con el que dijo se dicen lo bueno y lo malo a la cara, saliendo al paso de una imagen en un partido en la que ambos discutieron en una jugada.

"Tengo una relación maravillosa con Vini. Estamos siempre juntos con amigos fuera del campo y es una relación muy especial. A veces nos tenemos que decir la verdad y peleamos en el campo, es normal. Somos amigos en los buenos y malos momentos, por eso nos gusta hablar. Le veo muy bien. Estoy muy contento y feliz de eso", sentenció. EFE.

