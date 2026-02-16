Caballero insta por carta a Louzán a mantener la undécima sede del Mundial y que sea Vigo

Vigo, 16 feb (EFE).- El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha enviado una carta al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, en la que le insta a mantener once sedes del Mundial de 2030 en España y que anuncie a la ciudad gallega como la undécima.

En un audio remitido a los medios de comunicación ha trasladado que, en la misiva, Vigo vuelve a proponer que "atendiendo a la renuncia de Málaga se proceda por parte de la Federación Española a comunicar la inclusión de Vigo como sede".

"Le instamos a que traslade a la FIFA que Vigo es la ciudad elegida para completar el listado de las 11 sedes de España", ha indicado Caballero.

Según el alcalde socialista de Vigo, Louzán, que fue presidente de la Diputación de Pontevedra por el PP, "está absolutamente en contra de que Vigo sea sede del Mundial".

En la carta, Vigo también le traslada los "avances" en la construcción de la grada de Gol de Balaídos y la futura remodelación de tribuna para llegar al aforo que exige la FIFA de 43.000 personas.

Caballero ha insistido en pedir a la Federación Española que "inmediatamente envíe a la FIFA la nominación de Vigo".

El alcalde ha advertido a Louzán que, si eso no sucede, la ciudad gallega se pondrá "en contacto directamente" con el organismo internacional de fútbol "para decirle que la Federación Española está incumpliendo los principios de transparencia, de integridad, de responsabilidad y de buen gobierno establecidos" en la propia normativa de la FIFA.

El Mundial 2030 ha protagonizado estos días el Meco (figura central) del carnaval de Vigo con una recreación en la que el alcalde aparece expresando su deseo de que la ciudad sea sede del Mundial, mientras que Louzán y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defienden la postura contraria. EFE