Buscan en el río Guadiana a un hombre que cayó al agua desde una embarcación

Huelva, 16 feb (EFE).- Salvamento Marítimo, junto con la Guardia Civil, Policía marítima y el Instituto de Socorro de Náufragos (ISN) de Portugal, mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre que cayó al agua el pasado sábado mientras navegaba en un "dingui" (pequeña embarcación auxiliar) por el río Guadiana.

Según han informado desde Salvamento Marítimo, la emergencia se activó el pasado 14 de febrero a las 19:34 horas, momento en el que se perdió el rastro del desaparecido en el tramo fluvial comprendido entre la localidad de Sanlúcar del Guadiana y el Puerto de La Laja.

Desde el amanecer de este lunes, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) Huelva, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Huelva, ha activado y coordina diversos medios marítimos y aéreos.

Cruz Roja ha movilizado la embarcación LS Aguazul que ha iniciado la búsqueda desde Ayamonte y está prevista la movilización por la tarde del helicóptero de Salvamento Helimer 211.

Por su parte, la Guardia Civil ha sumado al dispositivo una embarcación ha zarpado desde Isla Cristina y realiza la búsqueda a lo largo del Guadiana; los equipos de buceo GEAS Sevilla, que se han desplazado a la zona para realizar búsquedas subacuáticas y también se rastrea con un dron y un helicóptero con base en Rota (Cádiz).

Desde Portugal participan en el dispositivo unidades marítimas que centran la búsqueda en su margen del río.

El dispositivo permanece activo y en curso, centrándose especialmente en las zonas de ribera y los puntos de mayor sedimentación del cauce.

Por su parte, Salvamento Marítimo mantiene la emisión de avisos por radio a todos los navegantes que transitan por la zona para que extremen la precaución y den aviso inmediato ante cualquier avistamiento. EFE

