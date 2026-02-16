Bankinter ve una subida del 7 % en vivienda y la demanda extranjera como fuerte disruptor

Madrid, 16 feb (EFE).- Bankinter prevé una subida del 7 % en el precio de la vivienda durante 2026, al tiempo que observa la demanda extranjera como un fuerte disruptor, todo ello "condicionado sobre todo por una clara falta de oferta", según se desprende del análisis del mercado inmobiliario realizado por el banco.

El informe subraya que el precio de la vivienda aumentará, sobre todo, en las grandes ciudades, en la costa mediterránea y en las islas, mientras insiste en que el alquiler ha dejado de ser una opción viable para la demanda natural, con tasas de esfuerzo superiores al 50 %.

Asimismo, el banco señala que los extranjeros tienen una capacidad de pago que supera en un 80 % la del comprador doméstico.

Según Bankinter, este entorno de precios altos es sostenible al menos en los próximos 3-5 años, en los que la escasez de oferta es difícilmente reversible.

El banco también subraya que la tasa de esfuerzo de los compradores y los niveles de accesibilidad, es decir, el precio vs renta disponible de los hogares, superarán este año la media histórica.

El informe insiste en que, en la actualidad, faltan 700.000 casas en España, cifra que seguirá aumentando a ritmo superior a 150.000 viviendas al año, por lo que recalca que son necesarias medidas para aumentar la oferta.

Sin embargo, el banco sostiene que "la regulación del sector ha demostrado tener el efecto contrario" y que los principales riesgos para el mercado de vivienda son externos.

"En caso de materializarse los riesgos geoestratégicos o comerciales, podrían afectar al crecimiento económico global y, por tanto, a la demanda de vivienda", afirma el banco.

Ante esta situación, Bankinter mantiene su recomendación de 'comprar' a los valores del sector inmobiliario, sobre todo en el sector europeo y sin riesgo dólar, pues, además de los buenos fundamentales, el sector podría verse beneficiado por el movimiento de rotación desde negocios penalizados por la Inteligencia Artificial (IA) hacia activos reales. EFE