Bajan por primera vez las llegadas irregulares a Baleares desde el pasado agosto

Madrid, 16 feb (EFE).- Por primera vez desde el pasado mes de agosto, el número de migrantes que han arribado a las Islas Baleares en lo que va de año ha bajado respecto al mismo periodo del año anterior después de que el archipiélago no haya recibido ninguna llegada irregular en los últimos quince días.

Son datos del balance sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior, publicado este lunes, que muestra que, desde el 1 de enero hasta el pasado 15 de febrero, han llegado a España de forma irregular 3.145 personas, un 61,2 % menos que en el mismo tiempo el año pasado.

 La mayoría de las personas han llegado por mar: 2.163 personas a bordo de 51 embarcaciones precarias frente a las 7.960 que lo hicieron en 183 pateras o cayucos en 2025, un descenso del 72,8 %.

Destaca el caso de las Islas Baleares, adonde no ha arribado ningún migrante de forma irregular en los últimos 15 días, lo que ha permitido que, por primera vez desde que Interior desagrega los datos de las islas, estos hayan bajado: 388 migrantes en lo que va de 2026 frente a 516 de 2025, un 24,8 % menos.

En la península también han bajado las llegadas, un 29,3 %, de 822 a 581, lo que significa 241 personas menos que el año pasado.

El pasado 2 de febrero, un hombre falleció y otro resultó herido y evacuado a un centro hospitalario durante el desembarco de una patera detectada en la playa de Los Muertos, en Carboneras (Almería), en la que viajaba una veintena de adultos y un menor.

Según ACNUR, la mayoría de personas que llegan a España de forma irregular por la ruta del mediterráneo occidental (a Baleares, Península, Ceuta y Melilla) proceden de Argelia (54,1 %), Marruecos (18,5 %) y Somalia (8,3 %).

En Canarias, la tendencia continúa a la baja: desde que comenzó el año han llegado al archipiélago 1.194 personas, 5.428 menos que hace un año, un 82 %. Si en 2025 habían llegado 101 embarcaciones con migrantes, este año lo han hecho 10.

El pasado 10 de febrero, Salvamento Marítimo rescató a los 144 ocupantes de un cayuco que fue localizado a 53 kilómetros al sur de El Hierro.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la mayoría de personas que llegan a Canarias por esta vía proceden de Senegal (29,9 %), Mali (29,6 %) y Guinea (12,9 %).

En este mes y medio no ha llegado ningún migrante a bordo de una patera a Ceuta o Melilla.

Por vía terrestre, que incluye los accesos a nado, las llegadas a Ceuta se han multiplicado por 7 aunque en este caso las cifras son menores: de las 137 registradas a estas alturas en 2025 a 962 en este último mes y medio.

En Melilla se han duplicado, de 10 a 20, en el mismo periodo.

Las llegadas irregulares representan solo un 6 % del total de las entradas de personas extranjeras al país y muchas de las personas que arriban de esta forma al país son solicitantes de protección internacional que huyen de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha advertido que la caída en el número de llegadas irregulares puede suponer que hay un mayor número de personas en peligro que están atrapadas en sus países porque encuentran cada vez más obstáculos para huir.

Y ha mostrado su preocupación por las muertes y las desapariciones en el mar. Según sus datos, en 2025 perdieron la vida 424 personas en la ruta canaria y 277 fallecieron tratando de llegar a la Península, Baleares, Ceuta o Melilla. EFE

