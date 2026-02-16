Austria lidera la prueba por parejas por delante de Polonia tras la segunda ronda

Predazzo (Italia), 16 feb (EFE).- Austria, a la que representan Jan Hörl y Stephan Embacher, lidera la prueba por parejas ('superteam') masculina de saltos de esquí nórdico desde el trampolín largo de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputa este domingo en Predazzo.

Tras la segunda de las tres rondas, que, después de reducir de diecisiete a doce los participantes, deja en ocho el corte decisivo, Austria comanda con 568,7 puntos, exactamente 21,4 más que Polonia, para la que compiten Pavel Wasek y Kasper Tomasiak.

Noruega, para la que saltan Johann Andre Forfang y Kristoffer Eriksen Sundal, es tercera, a 30,7 puntos de la pareja eslovena.

La tercera ronda, reservada a las ocho mejores parejas y que decidirá la prueba, se disputará a continuación. EFE