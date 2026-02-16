Espana agencias

Austria gana oro olímpico por parejas, sin completarse tercera ronda a causa de la nevada

Predazzo (Italia), 16 feb (EFE).- Austria, a la que representaron Jan Hörl y Stephan Embacher, ganó la prueba por parejas ('superteam') masculina de saltos de esquí nórdico desde el trampolín largo de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), disputada este lunes en Predazzo; una prueba que, a causa de la nevada, no pudo completar su tercera ronda y que se resolvió con el resultado de la segunda.

A pesar de que todos los equipos habían completado cinco saltos y cuatro de ellos, los seis; al no poder completarse la tercera ronda, el resultado final es, según indica el reglamento, el de la segunda; tras la cuál Austria comandaba con la que finalmente fue la puntuación final; 568,7 puntos, exactamente 21,4 más que Polonia, para la que compitieron Pavel Wasek y Kasper Tomasiak.

Noruega, para la que saltaron Johann Andre Forfang y Kristoffer Eriksen Sundal, acabó, pues, tercera, a 30,7 puntos de Austria. EFE

