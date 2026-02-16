Espana agencias

Austria, con Hörl y Embacher, lidera la prueba por parejas tras la primera ronda

Predazzo (Italia), 16 feb (EFE).- Austria, a la que representan Jan Hörl y Stephan Embacher, lidera la prueba por parejas ('superteam') masculina de saltos de esquí nórdico desde el trampolín largo de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputa este domingo en Predazzo.

Tras la primera de las tres rondas, que redujo a doce los diecisiete participantes, Austria comanda con 291,2 puntos, exactamente 10,3 más que Eslovenia, para la que saltan Anze Lanisek y Domen Prevc -el gran dominador de esta temporada-, que ya cuenta dos oros en estos Juegos, en el trampolín grande y por equipos mixtos.

Polonia, para la que compiten Pavel Wasek y Kasper Tomasiak, es tercera, con 274,5 puntos.

La segunda ronda, que dejará en ocho las parejas participantes, se disputa a continuación. EFE

EFE

