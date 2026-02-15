Valverde: "Al descanso teníamos que cambiar y lo hicimos"

Oviedo, 15 feb (EFE).- El técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, aseguró después de la victoria en el Tartiere ante el Real Oviedo (1-2) que su equipo, tras un mal primer tiempo, debía "cambiar su juego y la dinámica" en el segundo "y se consiguió hacer".

"Nuestro primer tiempo no ha sido de los mejores y el Oviedo estuvo por encima. En el segundo tiempo fuimos a por todas, fuertes arriba y por ahí vinieron los goles", explicó el preparador del equipo vizcaíno.

Valverde dijo que todavía no sabían lo que le pasó a Jauregízar tras marcar el gol y confirmó que Nico Williams, baja ante el Real Oviedo, "sigue con molestias y no está al 100%, algo que es un problema para todos".

"¿Puestos europeos? Venimos de una situación complicada y ahora toca ganar al Elche para seguir escalando, no hay mucho más ", concluyó el técnico del Athletic. EFE

pfg/rm/ism