Espana agencias

Valverde: "Al descanso teníamos que cambiar y lo hicimos"

Guardar

Oviedo, 15 feb (EFE).- El técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, aseguró después de la victoria en el Tartiere ante el Real Oviedo (1-2) que su equipo, tras un mal primer tiempo, debía "cambiar su juego y la dinámica" en el segundo "y se consiguió hacer".

"Nuestro primer tiempo no ha sido de los mejores y el Oviedo estuvo por encima. En el segundo tiempo fuimos a por todas, fuertes arriba y por ahí vinieron los goles", explicó el preparador del equipo vizcaíno.

Valverde dijo que todavía no sabían lo que le pasó a Jauregízar tras marcar el gol y confirmó que Nico Williams, baja ante el Real Oviedo, "sigue con molestias y no está al 100%, algo que es un problema para todos".

"¿Puestos europeos? Venimos de una situación complicada y ahora toca ganar al Elche para seguir escalando, no hay mucho más ", concluyó el técnico del Athletic. EFE

pfg/rm/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El presidente de árbitros de la UEFA anticipa cambios en el VAR

Infobae

Causa que investiga a jugadores de Alianza Lima por violación es remitida a Uruguay

Infobae

Tendon sorprende para el aguacero y estrena el liderato

Infobae

Alemany: “Del partido del jueves me parece curioso que se hable de los árbitros”

Infobae

Elma Saiz critica que mientras Sánchez "alza la voz de España" en Múnich, Feijóo está en una "carrera ultra" con Vox

Elma Saiz critica que mientras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Del Congreso al Benidorm Fest:

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid