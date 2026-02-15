Una patrullera de la G.Civil se dirige a la zona del incendio en busca de dos senderistas

Murcia, 15 feb (EFE).- Una patrullera de la Guardia Civil se dirige a la zona del incendio declarado esta noche en Cabo Tiñoso, en Cartagena (Murcia) para tratar de rescatar a dos senderistas que se encuentran en una cueva cercana, ha informado el presidente dela región de Murcia, Fernando López Miras.

En su cuenta de X, López Miras ha informado de que en la zona del incendio trabajan brigadas forestales de Murcia, Zarcilla y Cartagena, así como bomberos de Cartagena, Protección Civil de Cartagena y Mazarrón, agentes forestales, Policía Local de Cartagena y dotaciones de la Guardia Civil.

También han sido alertadas brigadas forestales de las localidades de Cehegín, Ricote, Mula, Blanca y Fortuna para su incorporación a partir de las 5:00 horas a las labores de extinción del fuego.

El incendio se ha declarado en una zona en la que sopla viento muy fuerte, según el 112, que ha indicado que las llamas fueron avistadas desde una embarcación de Salvamento Marítimo, que alertó hacia las 21:43 horas sobre "un gran incendio" en la ladera de Cabo Tiñoso, situado entre las bahías de Mazarrón y Cartagena.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió posteriormente más de una decena de llamadas alertando del incendio.

La zona de cabo Tiñoso es un espacio natural de alto valor ecológico, integrante de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, de paisaje escarpado y naturaleza salvaje, y muy apreciado para practicar el senderismo y otras actividades. Sus aguas forman parte de la Red de Reservas Marinas de España. EFE