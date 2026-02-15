Espana agencias

Una patrullera de la G.Civil se dirige a la zona del incendio en busca de dos senderistas

Guardar

Murcia, 15 feb (EFE).- Una patrullera de la Guardia Civil se dirige a la zona del incendio declarado esta noche en Cabo Tiñoso, en Cartagena (Murcia) para tratar de rescatar a dos senderistas que se encuentran en una cueva cercana, ha informado el presidente dela región de Murcia, Fernando López Miras.

En su cuenta de X, López Miras ha informado de que en la zona del incendio trabajan brigadas forestales de Murcia, Zarcilla y Cartagena, así como bomberos de Cartagena, Protección Civil de Cartagena y Mazarrón, agentes forestales, Policía Local de Cartagena y dotaciones de la Guardia Civil.

También han sido alertadas brigadas forestales de las localidades de Cehegín, Ricote, Mula, Blanca y Fortuna para su incorporación a partir de las 5:00 horas a las labores de extinción del fuego.

El incendio se ha declarado en una zona en la que sopla viento muy fuerte, según el 112, que ha indicado que las llamas fueron avistadas desde una embarcación de Salvamento Marítimo, que alertó hacia las 21:43 horas sobre "un gran incendio" en la ladera de Cabo Tiñoso, situado entre las bahías de Mazarrón y Cartagena.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió posteriormente más de una decena de llamadas alertando del incendio.

La zona de cabo Tiñoso es un espacio natural de alto valor ecológico, integrante de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, de paisaje escarpado y naturaleza salvaje, y muy apreciado para practicar el senderismo y otras actividades. Sus aguas forman parte de la Red de Reservas Marinas de España. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La quinta edición de Benidorm Fest da la victoria a Tony Grox y LucyCalys con 'T Amaré'

Infobae

Juantorena: Estamos vivos en Liga de Campeones y hasta el final vamos a estar esperanzados

Infobae

Martins Moreno se pone la camiseta del Oriente Petrolero con la vista en la de Bolivia

Infobae

Fiscalía recurre la absolución del hombre acusado de un ataque homófobo el Día del Orgullo

Infobae

El CTA explica demora en tanto de Cubarsí por fallo en fuera de juego semiautomático

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

El libre comercio de Sánchez

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid