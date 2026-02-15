Espana agencias

Un total de 14 atletas de reciben medallas olímpicas reasignadas de Vancouver y Sochi

Guardar

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- Un total de 14 atletas olímpicos recibieron sus medallas de biatón reasignadas tras su participación en Vancouver 2010 y Sochi 2014 durante una ceremonia celebrada este domingo en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia).

La ceremonia, que contó con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, la presidenta de la Comisión de Atletas del COI, Emma Terho, y los miembros del COI Danka Hrbeková, Michael Mronz, Karl Stoss y Kristin Kloster, rindió homenaje a los atletas de dos eventos de biatlón: la salida en masa de 15 kilómetros masculino en Vancouver 2010 y el relevo 4x7,5 kilómetros masculino en Sochi 2014.

La ceremonia, que tuvo lugar en el Antholz-Anterselva Biathlon Arena, en Rasen-Antholz, en Tirol del Sur, se celebró después de que los resultados oficiales fuesen cambiados por la Federación Internacional responsable, la Unión Internacional de Biatlón (IBU), tras la descalificación del ruso Evgeny Ustyugov debido a violaciones de las normas antidopaje.

Ante miles de aficionados que asistieron a los eventos de biatlón de este domingo, el francés Martin Fourcade, oro, el eslovaco Pavol Hurajt, plata, y el austriaco Christoph Sumann, bronce, recibieron sus correspondientes galardones correspondientes a la modalidad de salida en masa de 15 kilómetros masculino en Vancouver 2010.

Por otro lado, el podio de relevo 4x7,5 kilómetros en Sochi 2014 premió aErik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer y Simon Schempp, de Alemania, con el oro; a Christoph Sumann, Daniel Mesotitsch, Simon Eder y Dominik Landertinger, de Austria, con la plata; y a Tarjei Bo, Johannes Bo, Ole Einar Bjorndalen y Emil Hegle Svendsen, de Noruega, con el bronce. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Confederación del Ebro sigue dos crecidas en paralelo en la cabecera y el tramo medio

Infobae

Unos 80 alumnos de Grazalema retomarán las clases presenciales en Ronda y Zahara

Infobae

La Unidad Militar de Emergencia se retira de Ciudad Real tras el caudal de los ríos

Infobae

Juan Núñez empieza a trabajar en el Palau, en una nueva fase de recuperación de su rodilla

Infobae

Raphinha realiza parte del entrenamiento con el grupo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de sueldo a un

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid