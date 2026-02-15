Espana agencias

Un épico Kim, que estuvo 12 años fuera de la élite, deja a Rahm segundo en Adelaida

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El estadounidense Anthony Kim, que estuvo 12 años fuera de la élite del golf, se impuso en una jornada épica, en la segunda prueba de la temporada del circuito LIV, en The Grange Golf Club de Adelaida (Australia), en un torneo en el que español Jon Rahm fue segundo.

El norteamericano entregó una tarjeta de -23, por -20 del español, y -17 del estadounidense Bryson Dechambeau, la misma que el inglés Tyrrel Hatton y otro estadounidense, Peter Uihlen.

Se preveía un duelo mano a mano entre Rahm y Dechambeau, que al finalizar el sábado, en la tercera ronda, dejó a ambos en cabeza con un total de 197 golpes, 19 bajo el par del campo, con cinco de ventaja sobre Kim, tercero, fuera de las quinielas como favorito.

Lo que este domingo hacía presagiar que sería un nuevo duelo entre colosos en el 'green' de Adelaida, se convirtió en una de las historias más espectaculares del circuito, con Kim coronándose al hacer 63 golpes y un total de 9 'birdies'.

El californiano, de 40 años, participó por primera vez en la liga saudí en esta edición dentro de la estructura de un equipo, tras ser fichado por los 4Aces de Dustin Johnson hasta final de temporada como sustituto de Patrick Reed.

Su historia personal es de aquellas que parecen guionizadas para acabar rodada bajo los focos de Hollywood. Tras lidiar con la presión y ser colocado por algunos como uno de los sucesores del legendario Tiger Woods, el golfista se alejó de las pistas en el año 2012 por problemas de lesiones.

Como él mismo reveló en una entrevista al exgolfista David Feherty, previa al inicio del LIV Miami, el 4 de abril de 2024, tocó fondo como deportista y ser humano. Tras un periodo duro y oscuro, vio la luz del túnel y regresó a la élite 12 años más tarde, dispuesto a darse una segunda oportunidad.

En ese 2024, Kim, que prepara un documental sobre su vida, reapareció en LIV Golf como agente libre en el Royal Greens Country Club, en el tercer torneo de la temporada celebrado en Arabia Saudí.

Tras su desaparición de la élite, pocos creyeron que realmente pudiese reengancharse al tren del éxito. Disputó un total de diez torneos y acabó en ocho ocasiones más allá del puesto 46.

En 2025, aún como agente libre, no mejoró demasiado sus números. Disputó los trece torneos y acabó en once de ellos más allá del puesto 44. Sólo en Miami y Dallas, con un top 30 y top 25, respectivamente, se vieron cosas de aquel golfista que tanto prometía.

Quedó quinto en el PIF Saudi International, a finales de 2025 y consiguió una de las tres plazas en la Escuela de LIV Golf 2026, en las LIV Golf Promotions. En una clara progresión, llegó a Adelaida dispuesto a seguir encontrando sensaciones y, tras colocarse tercero, a cinco golpes de Rahm y Dechambeau en la jornada del sábado, firmó una tarjeta impresionante en el último día para convertirse en el campeón del LIV de Australia.

Kim, considerado hasta ahora un 'underdog' (no favorito) en el circuito, se embolsará un montante de 4 millones dólares (3,3 millones de euros) por su triunfo en Adelaida, una victoria que también trasciende más allá de lo económico. EFE

