Temas del día de EFE España del domingo 15 de febrero de 2026 (13:30 horas)

TIEMPO BORRASCA

Madrid - El vendaval remite y el foco de las emergencias pasa a las inundaciones y las crecidas

Valladolid - Preocupa la situación en el Duero, aunque descienden los avisos en toda la cuenca hasta 45

Zaragoza - La crecida ordinaria del Ebro se prevé que llegue el martes a Zaragoza con unos 1.500 m3/s

Sevilla - El temporal afecta al suministro de agua en 33 pueblos andaluces y a 60.000 vecinos

Granada - Sierra Nevada abre solo para residentes y alojados por el corte de la carretera

València - La Generalitat Valenciana avisa: el temporal da una tregua pero se reactiva por la tarde

València - Restablecida con normalidad la circulación de trenes en la C.Valenciana y reabre el puerto

MURCIA INCENDIO

Murcia - Estabilizado y sin focos activos el incendio en el paraje de Cabo Tiñoso (Murcia)

Murcia - Calculan que el incendio de Cabo Tiñoso (Murcia) ha quemado unas 100 hectáreas de terreno

ESPAÑA CUBA

Madrid - Albares recibe el lunes al canciller de Cuba para analizar la situación en la isla

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Ester Muñoz aboga por un pacto PP-Vox frente a Sánchez: "la prioridad no son los partidos"

PARTIDOS PP

Madrid - El PP exige la comparecencia de los 22 ministros sobre la ejecución de los fondos europeos

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Valladolid - Podemos en Castilla y León sobre el proyecto de Rufián: "Menos ombligo y más territorio"

ESTADÍSTICA POBLACIÓN

Madrid - Casi la mitad de la población de 25 a 39 años en Barcelona o Madrid nació en el extranjero

BAJAS LABORALES

Madrid - Los jueces corrigen los excesos de las empresas contra el absentismo por causa justificada

APAGÓN ELÉCTRICO (Entrevista)

Madrid - IRENA: Hablan del apagón pero no de que España tiene el precio de luz más bajo de Europa

VENEZUELA EEUU

Madrid - Air Europa regresa este martes a Venezuela tras casi tres meses sin volar al país

CONSUMO CERVEZA

Madrid - El sector cervecero diversifica su estrategia sin alcohol, que crece un 8 % en ventas

ENFERMEDADES ALZHEIMER (Entrevista)

Santander - La esperanza para detectar precozmente Alzheimer: cribados masivos con tecnología fotónica

DESALOJO BADALONA (Crónica)

Badalona (Barcelona) - De vivir en el B9 de Badalona a estudiar catalán para trabajar: la historia de Ibrahima

TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS

Madrid - Un centro del CSIC instala en su azotea un telescopio para lograr comunicaciones cuánticas

CONGRESO CONSTITUCIÓN

Madrid - Cuarenta fotos de EFE para conmemorar la Constitución de 1978, la más longeva de España

SERIES ESTRENOS (Entrevista)

Madrid - 'Rafaela y su loco mundo', la serie con el absurdo chanante como seña de identidad

BENIDORM FEST

Benidorm (Alicante) - RTVE confirma que habrá sexta edición de Benidorm Fest en 2027

Madrid - El Benidorm Fest fue lo más visto del día, líder de su franja y entre todos los públicos

AGENDA INFORMATIVA

CULTURA Y TENDENCIAS

14:00h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- CARNAVAL PUERTO DEL ROSARIO.- El muelle de Puerto del Rosario acoge uno de los acontecimientos más esperados del carnaval en Fueteventura, la 26 edición de la regata de Achipencos, acrónimo tras el que se esconden los divertidos 'Artilugios Carnavaleros Hidrodinámicos Impulsados Por Energía No Contaminante Obviamente'. Muelle. (Foto)

17:00h.- San Sebastián.- CARNAVAL SAN SEBASTIÁN.- Un total de 26 comparsas participan en el segundo desfile del Carnaval donostiarra por las calles del centro de la ciudad. Boulevard.

17:00h.- Navalolsa (Ávila).- CARNAVAL NAVALOSA.- La pequeña localidad abulense de Navalosa (314 habitantes) mantiene intacta una de sus tradiciones más arraigadas y ancestrales de este municipio que cada Domingo Gordo de Carnaval celebra sus ancestrales 'Cucurrumachos', una fiesta declarada de Interés Turístico Regional. Plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

21:30h.- Los Llanos de Aridane (La Palma).- CARNAVAL LA PALMA.- Los Llanos de Aridane acoge la segunda edición de la Gala Drag Queen, en el marco de la celebración del Carnaval de los Cuentos de Hadas. Plaza del Carnaval.

22:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARNAVAL LAS PALMAS.- Certamen de Maquillaje Corporal del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Parque de Santa Catalina. (Texto) (Foto)

