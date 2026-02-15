Tabak: "Teníamos un plan de partido que aguantó hasta que el físico de Valencia se impuso"

Andorra La Vella, 15 feb (EFE).- Žan Tabak, entrenador del MoraBanc Andorra, dijo este domingo, tras la derrota por 75-107 frente al Valencia Basket, que tenían "un plan de partido que aguantó hasta que el físico" del contrario se impuso.

El técnico de Split analizó la derrota más dolorosa desde su llegada, la segunda consecutiva: "En el primer cuarto dimos un poco de resistencia y todo el resto del partido hemos estado muy por detrás. La capacidad física del Valencia fue clave y tuvimos muchos problemas de ejecución en ataque. Hay que buscar automatismos nuevos para mejorar".

Asimismo, señaló que su equipo no tuvo capacidad de reacción a partir del segundo cuarto: "Hemos tenido poca capacidad de reacción, pero parece que sea poca energía. Tengo que ser constructivo, aunque estoy enfadado. Tengo que tener la cabeza clara y ver lo que podemos hacer. Yo no puedo hablar de un mes atrás porque esta es mi primera derrota de esta manera tan dolorosa. No hay soluciones mágicas y, repito, cabeza fría y a ver qué podemos mejorar. Necesitamos resetear".

También comentó que a partir del primer cuarto han sufrido en defensa y, en ese punto, "hay jugadores que empiezan a inventar sus cosas". "Hay dos cosas, fuerza del otro equipo y nosotros que no llegamos", añadió.

Su primer objetivo para el parón está claro: "La primera cosa será levantar el equipo y esta semana podremos trabajar porque, a partir de la semana que viene, ya no podremos porque perdemos jugadores con sus selecciones. Tendremos que volver a coger automatismos en defensa y ver las soluciones que se pueden conseguir".

Además, señaló que de momento no ve un fichaje cercano para sustituir a Xavier Castañeda: "Estamos limitados porque tenemos problemas para crear y problemas en defensa. Estamos buscando un refuerzo y hay varias opciones, pero ninguna nos convence".

Sobre la desconexión de la afición, que abandonó el pabellón en el tercer cuarto, puso de relieve que le preocupa "bastante". "Necesitamos seguir todos juntos", sentenció Tabak. EFE

