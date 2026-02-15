Espana agencias

Tabak: "Teníamos un plan de partido que aguantó hasta que el físico de Valencia se impuso"

Guardar

Andorra La Vella, 15 feb (EFE).- Žan Tabak, entrenador del MoraBanc Andorra, dijo este domingo, tras la derrota por 75-107 frente al Valencia Basket, que tenían "un plan de partido que aguantó hasta que el físico" del contrario se impuso.

El técnico de Split analizó la derrota más dolorosa desde su llegada, la segunda consecutiva: "En el primer cuarto dimos un poco de resistencia y todo el resto del partido hemos estado muy por detrás. La capacidad física del Valencia fue clave y tuvimos muchos problemas de ejecución en ataque. Hay que buscar automatismos nuevos para mejorar".

Asimismo, señaló que su equipo no tuvo capacidad de reacción a partir del segundo cuarto: "Hemos tenido poca capacidad de reacción, pero parece que sea poca energía. Tengo que ser constructivo, aunque estoy enfadado. Tengo que tener la cabeza clara y ver lo que podemos hacer. Yo no puedo hablar de un mes atrás porque esta es mi primera derrota de esta manera tan dolorosa. No hay soluciones mágicas y, repito, cabeza fría y a ver qué podemos mejorar. Necesitamos resetear".

También comentó que a partir del primer cuarto han sufrido en defensa y, en ese punto, "hay jugadores que empiezan a inventar sus cosas". "Hay dos cosas, fuerza del otro equipo y nosotros que no llegamos", añadió.

Su primer objetivo para el parón está claro: "La primera cosa será levantar el equipo y esta semana podremos trabajar porque, a partir de la semana que viene, ya no podremos porque perdemos jugadores con sus selecciones. Tendremos que volver a coger automatismos en defensa y ver las soluciones que se pueden conseguir".

Además, señaló que de momento no ve un fichaje cercano para sustituir a Xavier Castañeda: "Estamos limitados porque tenemos problemas para crear y problemas en defensa. Estamos buscando un refuerzo y hay varias opciones, pero ninguna nos convence".

Sobre la desconexión de la afición, que abandonó el pabellón en el tercer cuarto, puso de relieve que le preocupa "bastante". "Necesitamos seguir todos juntos", sentenció Tabak. EFE

vds/and/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno trabaja en un real decreto ley para paliar daños de las borrascas en infraestructuras rurales

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación anunció desde Jerez de los Caballeros que se ultima una medida urgente para restaurar caminos rurales afectados, en coordinación con regiones como Andalucía y Extremadura, involucrando empresas públicas y autoridades locales

El Gobierno trabaja en un

Sánchez felicita el triunfo de 'T Amaré' en Benidorm Fest: "Más amor y menos odio"

Infobae

“Cholo” gana el derby sevillano

Infobae

La lituana Mikutytė domina en Úbeda con las españolas Neira y Gotxi segunda y tercera

Infobae

Los italianos Bolelli y Vavassori se hacen con los dobles en Róterdam

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco menores de edad fallecen

Cinco menores de edad fallecen en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

ECONOMÍA

Adif confirma que la vía

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027