Espana agencias

Ström repite oro y se convierte en la primera campeona olímpica en el trampolín largo

Guardar

Predazzo (Italia), 15 feb (EFE).- La noruega Anna Odine Ström, oro en la rampa normal, ganó la prueba de saltos de esquí nórdico desde el trampolín largo de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputó este domingo en Predazzo, donde se convirtió en la primera campeona olímpica de la historia de esta disciplina, debutante en el calendario olímpico

En una resolución apretada y emocionante, Ström, que saltó 130,5 y 132 metros para sumar 284,8 puntos, desbancó del primer puesto a su compatriota Eirin Maria Kvandal, líder tras la primera ronda, que -con dos saltos de 129 y 133 metros y medio, se quedó a 2,1 puntos de la flamante doble campeona olímpica.

La eslovena Nika Prevc, gran dominadora del circuito femenino y teórica favorita al oro, que era quinta tras la primera ronda; se tuvo que conformar con el bronce. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Marejada en Francia

Infobae

El derbi entre el Levante y el Valencia acaba en pelea y lanzamiento de botellas

Infobae

El Real Madrid no falla, la Real manda en el derbi vasco y el Atlético se atasca

Infobae

1-1. Igualada de penalti

Infobae

Gerson, un colombiano que dio su vida para salvar a sus vecinos en el incendio de Xàbia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herida grave una mujer en

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

Los huevos se disparan un 30% y las frutas tropicales suben casi un 12%: el IPC refleja los alimentos que más encarecen la cesta de la compra

La Justicia le retira la pensión alimenticia a una hija mayor de edad por cortar toda relación con su padre durante siete años: fue condenado por violencia de género

¿De verdad tiene España el precio de la luz más bajo de Europa?

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid