Ström repite oro y se convierte en la primera campeona olímpica en el trampolín largo

Predazzo (Italia), 15 feb (EFE).- La noruega Anna Odine Ström, oro en la rampa normal, ganó la prueba de saltos de esquí nórdico desde el trampolín largo de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputó este domingo en Predazzo, donde se convirtió en la primera campeona olímpica de la historia de esta disciplina, debutante en el calendario olímpico

En una resolución apretada y emocionante, Ström, que saltó 130,5 y 132 metros para sumar 284,8 puntos, desbancó del primer puesto a su compatriota Eirin Maria Kvandal, líder tras la primera ronda, que -con dos saltos de 129 y 133 metros y medio, se quedó a 2,1 puntos de la flamante doble campeona olímpica.

La eslovena Nika Prevc, gran dominadora del circuito femenino y teórica favorita al oro, que era quinta tras la primera ronda; se tuvo que conformar con el bronce. EFE