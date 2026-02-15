Espana agencias

Simeone sale con la rotación esperada, con Johnny y Sorloth como titulares

Leganés (Madrid),15 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sale con el once esperado, con rotaciones y nueve cambios respecto a la goleada 4-0 al Barcelona del pasado jueves, en el partido de este domingo contra el Rayo Vallecano en Butarque, en el que Johnny Cardoso y Alexander Sorloth retornan a la titularidad.

La alineación está compuesta por Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, José María Giménez, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, en la defensa; Álex Baena, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza y Nico González, en el medio campo; y Thiago Almada y Alexander Sorloth, en la delantera, a falta del sistema sobre el terreno de juego.

Eso significa que Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Koke Resurrección, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone, Ademola Lookman y Julián Alvarez, además de Juan Musso, tendrán descanso de inicio tras el esfuerzo contra el equipo azulgrana. EFE

