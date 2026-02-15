Simeone, con Johnny y Sorloth y la rotación esperada; Fran Pérez, en el once rayista

(Amplía con el once del Rayo Vallecano)

Leganés (Madrid),15 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sale con el once esperado, con rotaciones, con el retorno de Johnny Cardoso y Alexander Sorloth y nueve cambios respecto a la goleada 4-0 al Barcelona del pasado jueves, en el partido de este domingo contra el Rayo Vallecano, en el que Íñigo Pérez, su técnico, apuesta por Fran Pérez de inicio con Álvaro Garcia como suplente.

La alineación del Atlético en Butarque está compuesta por Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, José María Giménez, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, en la defensa; Álex Baena, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza y Nico González, en el medio campo; y Thiago Almada y Alexander Sorloth, en la delantera, a falta del sistema sobre el terreno de juego.

Eso significa que Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Koke Resurrección, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone, Ademola Lookman y Julián Alvarez, además de Juan Musso, tendrán descanso de inicio tras el esfuerzo contra el equipo azulgrana.

El Rayo sale conb Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mendy, 'Pacha' Espino; Oscar Valentín, Gerard Gumbau; Isi Palazón, Akhomach, Fran Pérez; y Jorge de Frutos. EFE