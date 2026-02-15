Espana agencias

Simeone, con Johnny y Sorloth y la rotación esperada; Fran Pérez, en el once rayista

Guardar

(Amplía con el once del Rayo Vallecano)

Leganés (Madrid),15 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sale con el once esperado, con rotaciones, con el retorno de Johnny Cardoso y Alexander Sorloth y nueve cambios respecto a la goleada 4-0 al Barcelona del pasado jueves, en el partido de este domingo contra el Rayo Vallecano, en el que Íñigo Pérez, su técnico, apuesta por Fran Pérez de inicio con Álvaro Garcia como suplente.

La alineación del Atlético en Butarque está compuesta por Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, José María Giménez, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, en la defensa; Álex Baena, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza y Nico González, en el medio campo; y Thiago Almada y Alexander Sorloth, en la delantera, a falta del sistema sobre el terreno de juego.

Eso significa que Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Koke Resurrección, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone, Ademola Lookman y Julián Alvarez, además de Juan Musso, tendrán descanso de inicio tras el esfuerzo contra el equipo azulgrana.

El Rayo sale conb Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mendy, 'Pacha' Espino; Oscar Valentín, Gerard Gumbau; Isi Palazón, Akhomach, Fran Pérez; y Jorge de Frutos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno trabaja en un real decreto ley para paliar daños de las borrascas en infraestructuras rurales

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación anunció desde Jerez de los Caballeros que se ultima una medida urgente para restaurar caminos rurales afectados, en coordinación con regiones como Andalucía y Extremadura, involucrando empresas públicas y autoridades locales

El Gobierno trabaja en un

Sánchez felicita el triunfo de 'T Amaré' en Benidorm Fest: "Más amor y menos odio"

Infobae

“Cholo” gana el derby sevillano

Infobae

La lituana Mikutytė domina en Úbeda con las españolas Neira y Gotxi segunda y tercera

Infobae

Los italianos Bolelli y Vavassori se hacen con los dobles en Róterdam

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco menores de edad fallecen

Cinco menores de edad fallecen en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

ECONOMÍA

Adif confirma que la vía

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027