Seis dotaciones de bomberos intervienen en el incendio de una planta termosolar en Badajoz

Mérida, 15 feb (EFE).- Seis dotaciones de bomberos de la Diputación de Badajoz participan en la extinción del incendio originado en la planta termosolar Extresol 1-3, en el término municipal de Torre de Miguel Sesmero (Badajoz).

El fuego comenzó la pasada medianoche y obligó a activar el Plan de Emergencia Interior y también el Plan de Emergencia Exterior, este último en situación de alerta, por la posibilidad de afecciones hacia fuera de la planta, según ha informado el 112.

"En estos momentos ya no hay llama, pero se continúa trabajando para bajar la temperatura de las canalizaciones", ha indicado.

Tampoco hay ninguna afección exterior a la planta.

Además de los bomberos, interviene la Guardia Civil y Cruz Roja. EFE