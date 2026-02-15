Segundo relevo de técnico en el Valladolid esta temporada

Madrid, 15 feb (EFE).- La destitución de Luis García Tevenet supone el segundo relevo en el banquillo del Valladolid en loq ue va de temporada en LaLiga Hypermotion 2025/26, con lo que iguala con el Mirandés.
Comenzó la campaña el uruguayo Guillermo Almada, pero tras la decimoctava jornada dejó el equipo pucelano para fichar por el Oviedo. Sisi González le relevó de forma interina en la decimonovena jornada ante el Eibar y en la vigésima ya comenzó a dirigir al equipo Luis García Tevenet cesado tras la vigésima sexta fecha.
El Mirandés ha tenido esta campaña en el banquillo a Fran Justo, Jesús Galván y ahora a Antxon Muneta.
Casi la mitad de los equipos de la división de plata española ha cambiado de inquilino del banquillo. Han sido diez los que han tenido que relevar a su entrenador desde que comenzó la serie el Castellón con la marcha de Johan Plat y la llegada de Pablo Hernández.
- Relevos en los banquillos de Segunda 2025/2026:
Jor.
Entrenador
Club
Sustituto
5ª
Johan Plat
Castellón
Pablo Hernández
6ª
Raúl Llona
Cultural Leonesa
José Ángel Ziganda
8ª
Asier Garitano
Sporting
Borja Jiménez
9ª
Gabi Fernández
Zaragoza
Rubén Sellés
12ª
Fran Justo
Mirandés
Jesús Galván
13ª
Sergi Gulló
Huesca
Jon Pérez 'Bolo'
14ª
Sergio Pellicer
Málaga
Juan Funes
15ª
Ibai Gómez
Andorra
Carles Manso
16ª
Paco López
Leganés
Igor Oca
18ª
Guillermo Almada
Valladolid
Luis García Tevenet
21ª
Jesús Galván
Mirandés
Antxon Muneta
26ª
Luis García Tevenet
Valladolid
Emilio Larraz dirigió al Zaragoza de manera interina en la 10ª jornada ante la Cultural Leonesa
Sisinio González dirigió al Valladolid de manera interina en la 19º jornada ante el Eibar
EFE
jap/jl