Segundo relevo de técnico en el Valladolid esta temporada

Madrid, 15 feb (EFE).- La destitución de Luis García Tevenet supone el segundo relevo en el banquillo del Valladolid en loq ue va de temporada en LaLiga Hypermotion 2025/26, con lo que iguala con el Mirandés.

Comenzó la campaña el uruguayo Guillermo Almada, pero tras la decimoctava jornada dejó el equipo pucelano para fichar por el Oviedo. Sisi González le relevó de forma interina en la decimonovena jornada ante el Eibar y en la vigésima ya comenzó a dirigir al equipo Luis García Tevenet cesado tras la vigésima sexta fecha.

El Mirandés ha tenido esta campaña en el banquillo a Fran Justo, Jesús Galván y ahora a Antxon Muneta.

Casi la mitad de los equipos de la división de plata española ha cambiado de inquilino del banquillo. Han sido diez los que han tenido que relevar a su entrenador desde que comenzó la serie el Castellón con la marcha de Johan Plat y la llegada de Pablo Hernández.

- Relevos en los banquillos de Segunda 2025/2026:

Jor.

Entrenador

Club

Sustituto

Johan Plat

Castellón

Pablo Hernández

Raúl Llona

Cultural Leonesa

José Ángel Ziganda

Asier Garitano

Sporting

Borja Jiménez

Gabi Fernández

Zaragoza

Rubén Sellés

12ª

Fran Justo

Mirandés

Jesús Galván

13ª

Sergi Gulló

Huesca

Jon Pérez 'Bolo'

14ª

Sergio Pellicer

Málaga

Juan Funes

15ª

Ibai Gómez

Andorra

Carles Manso

16ª

Paco López

Leganés

Igor Oca

18ª

Guillermo Almada

Valladolid

Luis García Tevenet

21ª

Jesús Galván

Mirandés

Antxon Muneta

26ª

 Luis García Tevenet

Valladolid

Emilio Larraz dirigió al Zaragoza de manera interina en la 10ª jornada ante la Cultural Leonesa

Sisinio González dirigió al Valladolid de manera interina en la 19º jornada ante el Eibar

EFE

jap/jl

