Scariolo: “Necesitamos energías, el jueves será un partido totalmente diferente”

Málaga, 15 feb (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, dijo tras el triunfo por 92-96 ante Unicaja que su equipo necesitará “energías” para la eliminatoria de Copa ante los malagueños el próximo jueves, donde espera un partido “totalmente diferente”.

“Ha sido un partido entretenido, con varios protagonistas y mucha emoción al final. Jugó todo el mundo y nadie jugó demasiado, eso es también un punto positivo. Necesitamos energías, el jueves será un partido totalmente diferente”, resumió Scariolo, “muy contento” con el triunfo.

“Para mí jugar ante esta afición es siempre especial. Es importante esta victoria porque era una de las salidas más difíciles de la temporada regular y el colchón de tres victorias sobre el segundo nos viene bien para cuando gastemos energías en la Euroliga”, manifestó en su valoración inicial.

Para el preparador madridista, el acierto de Unicaja “estaba marcando el partido” por sus “grandísimos tiradores y porque son muy buenos generando canastas”, pero, a pesar de “un segundo cuarto bastante flojo, en el tercero salimos con otra concentración”, añadía.

“Entendimos que era un partido raro, cuatro días antes de la Copa y ante el mismo rival, con jugadores fuera… no podíamos permitirnos no dar la talla. Podría haber ganado cualquier equipo, Unicaja ha jugado un partidazo”, destacó sobre el rival.

“En el descanso dijimos que teníamos que ir posesión a posesión, jugando con inteligencia e intensidad en todas ellas. Era una situación complicada, teníamos que mantener un nivel mínimo de competitividad, concentración y energía”, añadió el exseleccionador.

Además, destacó en el apartado individual que el base francés Theo Maledon “ha dado un pasito adelante en su recuperación, aunque no esté cerca de su cien por cien”. EFE

afl/jl