RTVE confirma que habrá sexta edición de Benidorm Fest en 2027

Benidorm (Alicante), 15 feb (EFE).- RTVE ha confirmado que Benidorm Fest volverá en 2027 para celebrar su sexta edición, independientemente de que la corporación pública vuelva a participar o no en Eurovisión el próximo año.

"Larga vida al Benidorm Fest. Tendremos esa sexta edición con el apoyo del Ayuntamiento y de la Generalitat valenciana", ha confirmado este domingo a la prensa María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, sobre el compromiso anunciado en las últimas horas por el presidente, José Pablo López, antes de conocerse la audiencia.

La final celebrada este sábado, la primera desvinculada de Eurovisión, fue la menos vista en sus cinco años de historia, con un 12,1% de cuota de pantalla y poco más de un millón de espectadores. Eso sí, fue líder en su franja entre todos los públicos y reunió a más de 4 millones de espectadores únicos.

Eizaguirre ha defendido que Benidorm Fest "es un fenómeno social que va mucho más allá de la pantalla" y que "el consumo de la televisión ha variado muchísimo", con factores este mismo fin de semana como Carnavales que pudieron "distorsionar el dato final puro y duro".

"Benidorm Fest sigue dando pasos, ha dado un salto de calidad este año tras encontrar nuevos socios y sigue afianzándose como un festival con entidad propia", ha subrayado la directora de Comunicación. "Ahora mismo es el mayor festival de música de nuestro país, lo que hemos conseguido hacer es muy difícil", ha insistido.

Como aval del seguimiento, ha adelantado que el televoto recibió 46.000 votos a través de llamadas, SMS y la app de RTV Play. Los ganadores, Tony Grox y LucyCalys, fueron los más apoyados por el público con 11.000 votos. En segunda posición quedó Rosalinda Galán, con 8.900.

Por otro lado, según los datos la asociación empresarial Hosbec, Benidorm lideró este fin de semana el porcentaje de plazas reservadas en toda la Generalitat valenciana, un 89,2 %, cuando coincidieron la celebración de San Valentín y Benidorm Fest.

A preguntas de EFE esta semana, el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ya manifestó ser "un defensor del Benidorm Fest", por cuanto la capital turística de la Costa Blanca "merece tener inversiones tan importantes" como esa, y afirmó que por ello defendería "que se mantenga". EFE

