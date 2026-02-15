Rescatan en Jaén al ocupante de un turismo que cayó a un río

Jaén, 15 feb (EFE).- Efectivos del cuerpo de Bomberos de Jaén capital han rescatado este domingo a un joven que cayó al río en un turismo desde el puente de la A-6000, que une las localidades de Villargordo con Mengíbar, y que presentaba signos de hipotermia.

Según se ha informado desde el Ayuntamiento de Jaén, los bomberos han acudido a la zona tras la llamada del servicio de emergencias 112 y han comprobado que uno de los dos ocupantes que iban en el vehículo había podido salir por sus propios medios del mismo y del cauce.

El otro ocupante permanecía sobre una parte de la estructura del puente en mitad de la corriente a la espera de ser rescatado y presentaba un cuadro de hipotermia. EFE

