Rescatan a tres tripulantes de un velero a la deriva en la costa de Huelva

Huelva, 15 feb (EFE).– Efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado a los tres tripulantes de un velero, de nombre que se encontraba a la deriva y con una vía de agua a unos 63 kilómetros de la costa onubense, según han informado fuentes del organismo dependiente del Ministerio de Transportes.

La operación de emergencia, que tuvo lugar en la tarde de ayer, se activó tras el reporte de un 'mayday' emitido por el Centro de Coordinación de Salvamento (MRCC) de Lisboa.

De inmediato, los controladores del centro de Huelva asumieron la gestión de la emergencia, desviando a tres buques mercantes que navegaban por la zona para prestar asistencia inicial.

Fue el gasero 'LNG Sokoto' el primero en confirmar el contacto visual con la embarcación siniestrada, informando de que el velero, con tres ocupantes, presentaba una entrada de agua.

Para el rescate aéreo se movilizó al helicóptero 'Helimer 211', que en ese momento se encontraba realizando ejercicios de entrenamiento en las inmediaciones de Rota (Cádiz).

Tras a evacuar sucesivamente a los tres tripulantes se informó de que todos se encontraban en aparentes buenas condiciones y no precisaban asistencia médica, si bien después se requirió una ambulancia no medicalizada.

El helicóptero puso rumbo al aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde aterrizó con los evacuados y donde ya esperaba una unidad del 061. EFE

