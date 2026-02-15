Espana agencias

"Presa vete ya", recibimiento de la afición a Martín Presa en Leganés

Guardar

Leganés (Madrid), 15 feb (EFE).- Los aficionados del Rayo que acudieron al estadio de Butarque, en Leganés, recibieron al presidente del conjunto franjirrojo, Raúl Martín Presa, al grito de "vete ya", apenas tres horas después de que gran parte de la masa social del club se manifestase en Vallecas para pedir su "inhabilitación".

Para el denominado 'partido del destierro' por parte de la afición del Rayo, muchos de los abonados optaron por no recoger su entrada gratuita para acudir a Butarque y, por tanto, el estadio del Leganés, lució bastante desangelado, cuando en Vallecas apenas suelen quedar asientos libres en cada encuentro.

Solo 5.600 abonados del Rayo, una cifra que representa el 45%, retiró su entrada gratuita el día anterior en la Ciudad Deportiva. Muchos de ellos, en señal de protesta, optaron por romperla nada más tenerla en sus manos.

La gran mayoría de los que no la recogieron acudieron por la mañana, tres horas antes del partido, a la manifestación convocada por la Plataforma ADRV que engloba a la mayoría de peñas para pedir la "inhabilitación" de Martín Presa, al que acusan de mala gestión desde hace mucho tiempo y con el que mantienen un enfrentamiento que viene de largo.

Los que acudieron a Butarque recibieron al máximo dirigente franjirro a su llegada al palco al grito unánime de 'Presa, veye ya' y 'Presa no, Rayo sí'.

Los cánticos fueron atronadores y llegaron acompañados de pitos, lo que hizo más ensordecedor aún el sonido. Presa, sin inmutarse, tomó asiento en el palco y se dispuso a ver el partido haciendo oídos sordos a un cánticos que escucha jornada tras jornada desde hace muchos años aunque ahora cada vez con más fuerza y en encuentros incluso lejos de Vallecas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El presidente de árbitros de la UEFA anticipa cambios en el VAR

Infobae

Causa que investiga a jugadores de Alianza Lima por violación es remitida a Uruguay

Infobae

Tendon sorprende para el aguacero y estrena el liderato

Infobae

Alemany: “Del partido del jueves me parece curioso que se hable de los árbitros”

Infobae

Elma Saiz critica que mientras Sánchez "alza la voz de España" en Múnich, Feijóo está en una "carrera ultra" con Vox

Elma Saiz critica que mientras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Del Congreso al Benidorm Fest:

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid