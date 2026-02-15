"Presa vete ya", recibimiento de la afición a Martín Presa en Leganés

Leganés (Madrid), 15 feb (EFE).- Los aficionados del Rayo que acudieron al estadio de Butarque, en Leganés, recibieron al presidente del conjunto franjirrojo, Raúl Martín Presa, al grito de "vete ya", apenas tres horas después de que gran parte de la masa social del club se manifestase en Vallecas para pedir su "inhabilitación".

Para el denominado 'partido del destierro' por parte de la afición del Rayo, muchos de los abonados optaron por no recoger su entrada gratuita para acudir a Butarque y, por tanto, el estadio del Leganés, lució bastante desangelado, cuando en Vallecas apenas suelen quedar asientos libres en cada encuentro.

Solo 5.600 abonados del Rayo, una cifra que representa el 45%, retiró su entrada gratuita el día anterior en la Ciudad Deportiva. Muchos de ellos, en señal de protesta, optaron por romperla nada más tenerla en sus manos.

La gran mayoría de los que no la recogieron acudieron por la mañana, tres horas antes del partido, a la manifestación convocada por la Plataforma ADRV que engloba a la mayoría de peñas para pedir la "inhabilitación" de Martín Presa, al que acusan de mala gestión desde hace mucho tiempo y con el que mantienen un enfrentamiento que viene de largo.

Los que acudieron a Butarque recibieron al máximo dirigente franjirro a su llegada al palco al grito unánime de 'Presa, veye ya' y 'Presa no, Rayo sí'.

Los cánticos fueron atronadores y llegaron acompañados de pitos, lo que hizo más ensordecedor aún el sonido. Presa, sin inmutarse, tomó asiento en el palco y se dispuso a ver el partido haciendo oídos sordos a un cánticos que escucha jornada tras jornada desde hace muchos años aunque ahora cada vez con más fuerza y en encuentros incluso lejos de Vallecas. EFE