Ponsarnau cree que la clave de la derrota "es más frustración que energía"

Bilbao, 15 feb (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, cree que la clave de la derrota en el derbi vasco frente al Kosner Baskonia (69-76) estuvo "más en la frustración que en la energía" de sus jugadores.

"Con el ambientazo que había las emociones estaban a flor de piel, pero hemos ido entrando en frustración. No nos hemos adaptado al criterio arbitral, que no es estándar de ACB, y ellos se han adaptado mucho mejor", lamentó Ponsarnau que celebraba su partido 500 en la ACB.

"Baskonia es un equipo muy bueno que juega con mucha energía y esos momentos de frustración los han castigado el doble", admitió el técnico catalán quien destacó el "partidazo" de Aleix Font y el "pundonor" de Martin Krampelj.

Aseguró también que van a "seguir creyendo" en su pareja de americanos, Justin Jaworski y Darrun Hilliard, que acabaron sin anotar y con una valoración conjunta de -26 (-12 y -14).

"Son los que tenemos y nos encanta tenerlos. Hoy han tenido un mal día y pero otros días los han tenido buenos y nos han llevado hasta esta situación tan positiva. Son jugadores muy importantes para nosotros que no han encontrado baloncesto y el entrenador tendrá que buscar cosas para que lo encuentren", asumió. EFE

ibn/og