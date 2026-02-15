Piden 8 años al exdirector de un banco por quedarse casi 300.000 euros de clientes mayores

Alicante, 15 feb (EFE).- La fiscalía de Alicante pide 8 años de cárcel para el exdirector de una entidad bancaria de la ciudad acusado de apropiarse de casi 300.000 euros de cuentas de varios clientes de avanzada edad o fallecidos.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), los hechos ocurrieron entre 2014 y 2016 y la vista oral está previsto que arranque este lunes a las 9.30 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y continuará el martes.

La fiscalía considera que este exdirector de banco cometió irregularidades en la gestión de las cuentas de clientes mayores o ya fallecidos dando de baja a las personas autorizadas en las mismas, así como modificando los datos personales e incorporando documentos de otras cuentas, con la intención de enriquecimiento ilícito.

Con este sistema, se habría apoderado de más de 293.000 euros de, al menos, cinco personas ante lo cual el ministerio público solicita provisionalmente ocho años de prisión como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa. EFE