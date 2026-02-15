Pedro Martínez: "El acierto en el triple en la primera parte ha sido clave"

Andorra La Vella, 15 feb (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, señaló tras el partido a domicilio frente al Morabanc Andorra (75-107) que "el acierto en el triple en la primera parte ha sido clave" en la victoria de su equipo.

El técnico catalán analizó de esta manera el partido en el inicio de la rueda de prensa: "Ha sido un partido que hemos jugado bien y nuestro acierto en el triple en los dos primeros cuartos ha marcado la diferencia. El Andorra ha empezado bien, pero los 10 triples en los dos primeros cuartos nos han dado una ventaja que fue definitiva y ni lo esperábamos".

El MoraBanc bajo los brazos a partir del descanso y el Valencia lo aprovechó. "Ellos no han visto opciones de victoria y nosotros hemos empezado a anotar tiros fáciles. Teníamos mucho respeto por el MoraBanc antes de empezar el partido porque aquí hemos perdido dos partidos seguidos y los jugadores eran conscientes de ello. El Andorra ha hecho cosas muy bien hechas al principio, pero conseguir una ventaja tan rápido nos ha ayudado".

Respecto a la Copa del Rey, Pedro Martínez dijo que no piensan en ella e incidió en que solo quería hablar "de este partido que es lo que toca". EFE

vds/and/jpd