Obiang se querella contra un opositor exiliado en España por vincularle con el canibalismo

Madrid, 15 feb (EFE).- El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang,ha interpuesto una querella criminal contra Orlando Cartagena Lagar, opositor al régimen guineano exiliado en España, por diversas declaraciones efectuadas contra él en las que le vinculaba con el canibalismo.

En la querella, presentada el pasado 6 de octubre de 2025 por el representante de Obiang, el letrado Javier Gómez Bermúdez, el presidente guineano reclama al demandado un millón de euros, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Aunque vive exiliado en España, Orlando Cartagena Lagar es el primer ministro de Annobón, una pequeña isla de 17 km2 que declaró unilateralmente su independencia de Guinea Ecuatorial.

La isla de Annobón no cuenta actualmente con reconocimientos internacionales, pero ha comenzado el camino hacia un mayor reconocimiento de estados de la comunidad internacional.

Así, ha sido admitido como miembro de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), y su primer ministro ha realizado ya viajes oficiales a diversos países, entre ellos Argentina.

Precisamente la querella se centra en declaraciones que Cartagena Lagar realizó en ese país latinoamericano en el que llevó a cabo una gira buscando el reconocimiento de la independencia de Annobón.

En esas manifestaciones, según la demanda, Cartagena Lagar vinculó a Obiang con el canibalismo.

La querella ha recaído en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja (Valencia), cuya titular es la jueza de la dana, Nuria Ruíz Tobarra. La primera vista, el acto de conciliación, tendrá lugar el próximo 18 de febrero. EFE