MuriqI reduce distancias; Borja Iglesias, Oyarzabal y Vinícius pisan el acelerador

Madrid, 15 feb (EFE).- Vedat Muriqi marcó su con el Mallorca su tanto número 16 del curso y redujo distancias respecto a Kylian Mbappé, líder con 23 tantos de la clasificación de máximos goleadores en la que Borja Iglesias, Mikel Oyarzabal y Vinícius Júnior marcaron para el Celta, la Real Sociedad y el Real Madrid, respectivamente, y pisaron el acelerador en la zona alta.

Mbappé no pudo aumentar su cuenta anotadora. Con molestias en una rodilla, se quedó en el banquillo durante el choque que ganó su equipo 4-1 a la Real Sociedad. Pero sí marcaron otros jugadores que pelean por terminar entre los mejores anotadores del curso.

Uno de ellos fue su máximo perseguidor: Muriqi. El atacante del Mallorca, gracias a un buen cabezazo, hizo el único tanto de su equipo, derrotado por el Betis (1-2), y ya suma 16.

Ante el Real Madrid, Oyarzabal celebró su décimo tanto del curso. Desde el punto de penalti marcó el tanto del honor de la Real Sociedad. A la misma cifra llegó Borja Iglesias, que dio un punto al Celta gracias a un remate bajo el larguero en el minuto 93 con el que su equipo empató 2-2 en su visita al Espanyol.

Vinícius se acercó a los once tantos que marcó en Liga la temporada pasada. Ya suma ocho gracias al doblete que firmó en el Bernabéu contra la Real Sociedad. El brasileño marcó dos tantos de penalti y ocupó la séptima posición en la tabla de máximos goleadores.

Con un tanto menos se quedó George Mikautadze. El atacante del Villarreal hizo su séptima diana en el Coliseum. A falta de un cuarto de hora para el final del choque ante el Getafe, resolvió dentro del área una jugada que inició él mismo con un remate al palo.

A los cinco llegaron tres jugadores: el primero, el centrocampista uruguayo del Getafe Mauro Arambarri. También de penalti marcó uno de los dos goles con los que el Getafe ganó 2-1 al Villarreal. Superó a Borja Mayoral y se convirtió en el máximo anotador de su equipo.

El segundo, Toni Martínez, clave en el Alavés para empatar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla sufrió el acierto del delantero del cuadro vitoriano, que con un cabezazo tras un córner lanzado por Carles Aleñá, empató el choque en el minuto 59.

Y el tercero, Ed Abde, que abrió el marcador en Mallorca para encarrilar la victoria de su equipo, el Betis, que finalmente ganó 1-2.

Con cuatro se quedó Gonzalo García. El delantero del Real Madrid abrió el marcador en el Bernabéu y demostró tener más efectividad cuando no está Mbappé en el césped. De momento, todos sus goles en Liga han llegado cuando no estaba presente el francés.

También suma cuatro Kike García, que marcó para el Espanyol contra el Celta. El jugador 'perico' acumula uno más que Ferrán Jutglá (Celta), Djibril Sow (Sevilla) e Ilyas Chaira (Oviedo), que llegaron a los tres tantos esta jornada.

A los dos llegaron Mikel Jauregizar y Oihan Sancet (Athletic), Fran Pérez y Nobel Mendy (Rayo Vallecano), Cédric Bakambu y Largie Ramazani (Valencia), mientras que Tyrhys Dolan (Espanyol), Martín Satriano (Getafe), Fede Valverde (Real Madrid), Óscar Valentín (Rayo Vallecano) y Umar Sadiq (Valencia), marcaron esta jornada su primer gol de la temporada.

-- Clasificación tras 24 jornadas:

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).- Con 16 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca). Con 12 goles: Ferran Torres (Barcelona).

- Con 11 goles: Budimir (CRO) (3p) (Osasuna).

- Con 10 goles: Lewandowski (POL) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (3p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).

- Con 9 goles: Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Vinicius (BRA) (2p) (Real Madrid).

- Con 7 goles: Sorloth (NOR) y Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Vanat (UKR) (2p) (Girona); De Frutos (Rayo Vallecano); Hugo Duro (Valencia); Gerard Moreno (1p) y Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 6 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla).

- Con 5 goles: Toni Martínez y Lucas Boyé (ARG) (1p) (Alavés); Robert Navarro (Athletic); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) y André da Silva (POR) (Elche); Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p), Guruzeta (Athletic); Fermín y Rashford (ING) (Barcelona); Ruibal (Betis); Germán Valera (Elche); Carlos Romero, Kike García (1p) y Roberto (1p) (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro y Víctor Muñoz (Osasuna); Gonzalo y Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 3 goles: Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Ferran Jutglá y Swedberg (SUE) (Celta); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) (Girona); Ilyas Chaira (MAR) y Viñas (1p) (Oviedo); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI), Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia); Pépé (CIV).

- Con 2 goles: Berenguer, Sancet (2p) y Jauregizar (Athletic); Giuliano Simeone (ARG), Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Bakambu (CGO) y Lo Celso (ARG) (Betis); El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda y Aspas (1p) (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p) (Espanyol); Luis Vázquez (ARG) y Mario Martín (Getafe); Dela (1p) (Levante); Rubén García y Catena (Osasuna); Reina y Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN), Fran Pérez, Isi (2p) (Rayo Vallecano); Asencio y Carreras (Real Madrid); Carlos Soler, Oskarsson (ISL) y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Peque y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pepelu (1p), Ramazani (BEL) y Luis Rioja (Valencia); Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Antonio Blanco, Guevara y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Paredes, Nico Serrano, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Marc Bernal, Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG) y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang, Adam y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Dolan (ING), Terrats y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi, Satriano (URU) y Juan Iglesias (Getafe); Joel Roca, Lemar (FRA), Arnau, Witsel (BEL) y Vitor Reis (BRA) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Espí, Carlos Álvarez, Losada, Matturro (URU), Iker Losada, Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder y Pablo Torre (Mallorca); Iker Benito, Bretones, Osambela y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Ilic (SRB) y Carmo (Oviedo); Alemao (BRA), Pep Chavarría, Óscar Valentín, 'Pacha' Espino (URU) y Pathé Ciss (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Fede Valverde (URU), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Odriozola, Sucic (CRO), Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA), Carmona, Kike Salas y Neal Maupay (FRA) (Sevilla); Sadiq (NIG), Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán y Comert (TUR) (Valencia); Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal). EFE