Muere un hombre en Linares (Jaén) tras las heridas sufridas en un tiroteo el viernes

Jaén, 15 feb (EFE).- Un hombre de 49 años ha muerto este domingo en el hospital de San Agustín de Linares (Jaén), donde permanecía ingresado desde el pasado viernes y fue intervenido de urgencia por una herida de bala en el abdomen, han informado este domingo fuentes policiales.

El fallecido fue tiroteado el viernes por la noche en una calle de la barriada linarense de Arrayanes y él mismo fue quien alertó a los servicios de emergencia, que lo trasladaron al hospital en estado grave.

El supuesto agresor fue arrestado el sábado, mientras que la investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido, han confirmado las fuentes policiales. EFE

gd/erv/mcm