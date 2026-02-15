Moreno afirma que en breve se conocerá cuándo algunos vecinos podrían regresar a Grazalema

Málaga, 15 feb (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha adelantado que a partir de la tarde de este domingo se podrá determinar cuándo algunos vecinos podrían regresar a sus viviendas de Grazalema (Cádiz) después de que el pasado 5 de febrero las autoridades ordenaran el desalojo preventivo total del municipio.

Así lo ha anunciado Moreno durante su visita a Ronda (Málaga) para ver a las personas que continúan desalojadas de sus viviendas como consecuencia del tren de borrascas, a quienes ha mostrado todo su apoyo y solidaridad.

La decisión de la vuelta de los vecinos de Grazalema siempre será determinada por los geólogos, ha afirmado Moreno, que ha adelantado que a lo largo de esta tarde se va a decidir qué zonas son seguras.

El presidente ha añadido que se continúa con los estudios porque "tiene que primar la seguridad y la prevención" y "por tanto se van a ir por fases", y ha insistido en que no será todo el municipio, sino solo las zonas que se puedan considerar seguras por los especialistas. EFE

