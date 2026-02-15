Espana agencias

Monumentos y edificios de Andalucía se iluminan de azul por el Síndrome de Angelman

Sevilla, 15 feb (EFE).- Monumentos y edificios públicos de varias zonas de Andalucía se iluminan esta noche de color azul con motivo de la celebración este domingo del Día Mundial del Síndrome de Angelman, un trastorno neurogenético poco común que afecta aproximadamente a una de cada 15.000 personas, unas 500.000 en todo el mundo.

Este año, la conmemoración tiene la iniciativa de las propias familias en todo el mundo de llenar las redes sociales con fotos con motivos azules, y la leyenda #blueforangels, además de iluminar distintos edificios con el color azul que distingue a las personas que padecen esta dolencia, con la pretensión de aumentar la visibilidad, ya que, al ser de baja prevalencia, no tiene la atención mediática ni investigadora que otras con más personas afectadas.

Todo ello a pesar de que las personas que la padecen suelen tener problemas de equilibrio, alteraciones motoras y pueden sufrir convulsiones y epilepsia que les limita su calidad de vida, además de sufrir trastorno del sueño, uno de los grandes problemas para ellas y sus cuidadoras.

En apoyo a las personas que lo padecen y a sus familiares, con el objetivo de concienciar sobre este síndrome, así como pedir apoyo social para su cura, se ha contado con el apoyo de pueblos y ciudades que han iluminado distintos espacios, como la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, la muralla de la Macarena, en Sevilla, o el edificio principal del Ayuntamiento de Lepe (Huelva). EFE

