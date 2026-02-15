Espana agencias

Máximo Quiles cierra los entrenamientos de Jerez de Moto3 con el mejor tiempo

Cádiz, 15 feb (EFE).- El piloto murciano Máximo Quiles (CFMoto) ha sido el más rápido este domingo en la segunda y última sesión de entrenamientos de pretemporada del Campeonato del Mundo de Moto3, que se han disputado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Quiles encabezó la tabla combinada gracias a un registro de 1:43.930 por delante del británico Scott Ogden (KTM), que detuvo el reloj en 1:44.054, en segundo lugar, informó la organización.

Con el mismo registro absoluto concluyó el madrileño Adrián Fernández (Honda), tercero en la combinada por su peor tiempo en la sesión matinal.

La cuarta plaza fue para el italiano Guido Pini (Honda), quien marcó un mejor crono de 1:44.340. Por detrás, Matteo Bertelle (KTM) cerró el ‘top 5’ con un tiempo de 1:44.352, manteniéndose igualmente en márgenes reducidos respecto a las posiciones precedentes.

El sevillano David Muñoz (KTM) concluyó en sexta posición con un registro de 1:44.403; séptimo fue Ángel Carpe (KTM), que firmó un mejor tiempo de 1:44.453; y en octava posición el marbellí José Antonio Ríos (Honda), con un mejor crono de 1:44.476.

Muy cerca terminó Valentín Perrone (KTM), noveno con 1:44.485, y el décimo lugar en la tabla fue para Adrián Cruces (KTM), que registró 1:44.528.

Este lunes está previsto que salten a la pista del Circuito de Jerez los pilotos del Mundial de Moto2, que tendrán por delante dos sesiones de entrenamiento hasta su conclusión el martes. EFE

