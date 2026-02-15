Marejada en Francia

Santiago Aparicio

Madrid, 15 feb (EFE).- En un inapropiado momento, en puertas del retorno a las competiciones europeas, el París Saint Germain resbaló, ofreció su peor cara ante el Stade Rennes, perdió y cayó del liderato de la Ligue 1, a manos otra vez del Lens.

La inestabilidad y las apreturas que maneja el torneo galo, sin la autoridad de antaño que ponía el PSG, nada tiene que ver con lo que sucede en Alemania, con el Bayern Múnich, y en Italia, con el Inter. Líderes fuertes de ambas competiciones. En Inglaterra no hubo Premier. Se avanzó en el calendario de la Copa, sin sobresaltos para los favoritos. Con los grandes ya en octavos.

Después de siete victorias seguidas llegó el patinazo del conjunto de Luis Enrique. En Rennes, un equipo en crisis que días atrás cambió de entrenador aprovechó la distracción parisina para ponerle en evidencia y agitar el torneo. No hubo remontada, el Stade ganó 3-1 y el malestar se apoderó del vestuario del campeón.

"Si cada uno juega para sí mismo en el campo, esto no va a funcionar y no vamos a ganar los títulos que queremos. El París Saint Germain debe ser lo primero, como ocurría el año pasado", dijo Ousmane Dembélé tras el partido. Luis Enrique contradijo a su jugador después.

"No permitiré que ningún jugador se crea más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente, ni el club", dijo el preparador del París Saint Germain que afronta una eliminatoria de dieciseisavos con el Mónaco, en busca de los octavos de la liga de Campeones.

El tropiezo del París Saint Germain no lo desperdició el Lens que goleó al París FC y asaltó el liderato de la Ligue 1 en el que estuvo varias semanas antes de perder con el Marsella hace un mes. El doblete de Wesley Said en la primera parte, encarriló la goleada en el estadio Jean Bouin que luego completaron Florian Thauvin, y dos tantos de Rayan Fofana en el añadido (0-5).

El triunfo, el tercero seguido, sitúa al Lens como líder de la Ligue 1 con un punto de ventaja sobre el París Saint-Germain.

EL BAYERN MANTIENE LAS DISTANCIAS; EL INTER SE DISPARA

El Borussia Dortmund insiste pero el Bayern responde a cada amenaza. Desde que dejó de ganar dos partidos seguidos en enero, cuando su perseguidor recortó las diferencias, el conjunto de Vincent Kompany ha retomado la normalidad. Goleó al Hoffenheim y este sábado al Werder Bremen y mantiene los seis puntos de margen sobre el Borussia que cuenta sus partidos por triunfos.

No afecta al Bayern Múnich la presión y resolvió la vigésima segunda jornada con un 0-3 en Bremen con dos goles de Harry Kane en la primera parte y la sentencia de Leon Goretzka en la segunda. El único contratiempo, sin embargo, apunta al portero Manuel Neuer, cambiado al descanso aparentemente por una lesión, tras jugar toda la primera parte.

La esperanza del Dortmund por el título es escasa. Aún así, el equipo de Niko Kovac va a lo suyo con seis partidos ganados seguidos en la Bundesliga que mantienen a la vista al campeón y cada vez más lejos al tercero. Fue básico el noruego Julian Ryerson que participó en los cuatro goles ante el Mainz. Dos de ellos de Serhou Guirassy antes de medirse al Atalanta en el 'play in' de la Liga de Campeones.

Seis de distancia tiene el Borussia. Respecto al líder y respecto al tercero, el Hoffenheim que volvió a ganar este fin de semana después de la goleada sufrida ante el Bayern.

En Italia, el Inter consiguió un triunfo ante el Juventus (3-2) que puede valer un scudetto. Fue Piotr Zielinski, en el último minuto y frente un rival con diez, en inferioridad, como el líder amarró un triunfo clave.

En el conocido como 'Derbi de Italia' la victoria llegó en un momento fundamental de la temporada. Con los dieciseisavos de final de Liga de Campeones en el horizonte y a escasos meses de terminar un campeonato doméstico en el que el Inter domina con 61 puntos, ocho más que un Milan, su principal perseguidor, que tiene un partido menso. Es una distancia suficiente como para poder pensar que lo tiene encaminado.

Le costó mucho, en cualquier caso, celebrar la victoria. Porque esta 'Juve' de Luciano Spalletti es un equipo competitivo que mantuvo el tipo hasta el final pero que se estanca con la derrota, fuera de la zona champions. Va detrás del Roma, que se impuso al Cagliari, y del Nápoles, tercero, que venció en Génova (2-3). Segundo es el Milan sostenido por Luka Modric, clave en los tres puntos que sacó de Pisa, metido en descenso.

El exjugador del Real Madrid gestó el gol del triunfo (1-2) a cinco del final para no perder de vista al liderato que tiene su vecino. El equipo ‘rossonero’ encadena 22 jornadas invicto. El obtenido en Pisa fue clave. Si gana al Como para equilibrar el calendario de Italia, afianzará el segundo puesto y amenazará el primer lugar del Inter, que estaría a cinco puntos.

INGLATERRA: SIN SOBRESALTOS EN LA COPA

La Premier, candente, aparcó su desarrollo este fin de semana para poder atravesar los dieciseisavos de final de la Copa que completaron casi todo el programa sin sobresaltos y con los favoritos con plaza en octavos.

A falta de que el Macclesfield, de sexta división, y el Brentford, de primera, jueguen este lunes y que el 3 de marzo el Port Vale reciba al Bristol para completar esta cuarta ronda, no hubo caídas llamativas. Si acaso, el adiós del Burnley, eliminado por el Mansfield, de tercera. Porque las eliminaciones del Aston Villa y el Brighton fueron en duelos entre dos equipos de la Premier.

El Arsenal, que en la pasada semana no pudo con el Brighton en la liga y perdió terreno respecto el Manchester City en la carrera por el primer puesto, se desquitó con una goleada frente el Wigan, de tercera, en un choque que resolvió en media hora, de la primera parte, por 4-0.

El equipo de Mikel Arteta se unió al Chelsea, que obtuvo el mismo marcador en el campo del Hull y el Liverpool, que venció por 3-0, con solvencia, al Brighton. También resolvió sin sobresaltos su asunto el Manchester City, aunque cerró el partido con el Salford en el tramo final, con el segundo gol.

La derrota del Aston Villa, en Birmingham, ante el Newcastle, fue lo más llamativo. Pero el equipo de Unai Emery que tenía encarrilado el encuentro al adelantarse en el marcador, acusó la expulsión de su portero, Marco Bizot, en el añadido de la primera parte. Después, un doblete del italiano Marco Tonali propiciaron la remontada de las urracas que cerró el encuentro con una victoria por 1-3 que les llevó a octavos y despidió a los villanos.

El West Ham, el Leeds, que necesitó los penaltis ante el Birmingham, el wolverhampton, el Sunderland y el Fulham, no fallaron y estarán en los octavos de final. EFE