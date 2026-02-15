Lunes 16 de febrero de 2026

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Girona. Tras el varapalo sufrido en la ida de semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid y de que el Real Madrid ganara a la Real Sociedad el sábado para asumir provisionalmente el liderato, el Barcelona juega lunes en Girona en el duelo catalán que cierra la jornada 24 de LaLiga EA Sports, en el que los azulgranas buscan los tres puntos que lo mantengan en lo más alto de la tabla.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Madrid/Lisboa. El Benfica y el Real Madrid y ultiman este lunes su preparación para el partido de ida de la fase de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones que ambos disputan el martes en la capital portuguesa, donde ambos equipos se vieron las caras el pasado 29 de enero con triunfo para los jugadores del equipo lisboeta por 4-2.

. Ruedas de prensa de los entrenadores de ambos equipos: José Mourinho y Álvaro Arbeloa, acompañados de una jugador de cada plantilla.

(Texto) (Foto)

.

MILÁN CORTINA 2026

Milán (Italia). Comienza este lunes la última semana de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 con reparto de medallas en 1.000 metros femeninos de patinaje de velocidad en pista corta o 'Short Track', eslalon masculino de esquí alpino, programa libre de parejas de patinaje artístico, Big Air femenino de esquí estilo libre, prueba 'superequipos' de saltos de esquí masculinos y monobob femenino de bobsleigh. Información de Adrián R. Huber, enviado especial.

(Texto) (Foto)

.

CICLISMO CLÁSICA JAÉN

Úbeda (Jaén). El mar de olivos de la provincia de Jaén y Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, es el escenario para vivir el espectáculo por los caminos de tierra de la 5ª Clásica Jaén Paraíso Interior de ciclismo, en la que, con una destacada participación, se espera un duelo estelar entre el británico Tom Pidcock, doble campeón olímpico y mundial de montaña, y el campeón de España, Iván Romeo.

(Texto) (Foto)

-------------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

BALONCESTO

- Premios Gigantes. Entre los galardonados están Sasha Djordjevic, Silvia Domínguez, Álex Mumbru, Anna Cruz o Rudy Fernández (18.30. Sede de Endesa. Ribera del Loira, 60).

- Última hora de los equipos que disputan este fin de semana en Valencia la Copa del Rey.

.

BALONMANO

- Liga Europea. Última hora de los partidos de la 3ª jornada Elverum-Fraikin Granollers y Montpellier-Bidasoa Irun

.

CICLISMO

- 5ª Clásica Jaén Paraíso Interior, sobre 154,2 km.

.

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. Se completa la 24ª jornada (FOTO): Girona-Barcelona (21.00).

- LaLiga Hypermotion. Se completa la 26ª jornada: Real Sociedad B-Málaga (20.30).

- Liga de Campeones. Fase de acceso a octavos de final. Previa del Benfica-Real Madrid.

. Benfica. Rueda de prensa de Jose Mourinho y un jugador a las 15.00 en Lisboa. Entrenamiento a las 12.00.

. Real Madrid. Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa y un jugador a las 19.15 y entrenamiento a las 20.00 en Lisboa.

. Árbitro del partido Brujas-Atlético de Madrid.

.

FÚTBOL SALA

- La selección española femenina de fútbol sala juega en la Futsal Week en la localidad croata de Labin. España-Noruega (18.15).

.

GOLF

- Clasificación mundial de golfistas profesionales.

.

MOTOCICLISMO

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de Moto2 en el circuito de Jerez (y 17)

.

OLIMPISMO

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

. Españoles: Esquí alpino. Eslalon masculino. Quim Salarich (10.00).

. Pruebas con medallas:

12:47. Short Track. 1.000 m femeninos. Final A.

13:30. Esquí alpino. Eslalon masculino. 2ª manga.

19:30. Esquí estilo libre fem. Big Air. Final

20:00. Patinaje artístico. Parejas. Programa libre.

20:20. Saltos de esquí masculinos. Superequipos. Ronda final.

21:06. Bobsleigh femenino. Monobob. 4ª manga.

- Madrid. La Embajada de Italia en Madrid acoge la despedida oficial del equipo paralímpico español que participará en los Juegos de Milán Cortina 2026 entre el 6 y el 15 de marzo (19.00).

.

TENIS

- Torneo WTA 1.000 de Dubai (hasta 21).

- Torneos ATP 500 en pista dura de Doha (hasta 21) y Río de Janeiro y 250 en tierra batida de Delray Beach (EEUU) (hasta 22).

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com