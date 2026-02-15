Los retratos de la muestra ‘Mirada tailandesa’ transmiten la espiritualidad del día a día

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 15 feb (EFE).- La exposición de pintura ‘Mirada tailandesa’ transmite, mediante retratos, “la espiritualidad de la gente en el día a día” en este país con colores vivos y especial protagonismo del dorado, que representa “la luz que hay, de forma especial, en Asia”.

Así lo ha afirmado a EFE el autor de esta muestra, Luis Burgos, quien firma un total de 13 cuadros que se puede contemplar en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Logroño hasta el próximo 13 de mayo.

Burgos (Logroño, 1957) ha explicado que ‘Mirada tailandesa’ es el resultado de un viaje que realizó en 2025 a Tailandia, donde encontró un sitio para pintar y en el que permaneció seis meses.

“Cuando voy de viaje el objetivo es pintar, buscar primero un espacio y empezar a pintar con la misma monotonía que tengo aquí o donde esté, pero con las sensaciones y las vivencias que te transmite el estar fuera de tu espacio de confort”, ha precisado.

Ha afirmado que su arte se centra en la figuración y en retratos de personas, por lo que en esta exposición todos los cuadros están protagonizados por distintos rostros que se ha encontrado durante su estancia en Tailandia, a los que ha intentado “darles una chispa más de vida”.

Visitar este país “me ha cambiado como no me ha cambiado ningún otro sitio”, ha asegurado Burgos, a quien le ha impresionado, de forma especial, “la espiritualidad y la amabilidad de la gente”, que es lo que ha querido transmitir a través de las pinturas de ‘Mirada tailandesa’.

Esta espiritualidad y amabilidad de las personas que se ha encontrado en Tailandia, ha dicho, es lo que ha tratado de transmitir en sus cuadros, en los que está presente “el color dorado de los templos y la luz” de sus paisajes, ha indicado.

"Me llamó especialmente la atención la espiritualidad” que forma parte de la cultura de Tailandia a través de “sus templos, la magia de los monjes y de la gente”, ha concretado.

Para transmitir algo a través del arte, “te tiene que influir a ti en primer lugar” a nivel personal, como le ha pasado a él en este viaje, que “ha sido muy fuerte” y ha hecho que “algo ha cambiado en el color o en los personajes” de sus cuadros.

En concreto, Burgos ha pasado seis meses en la isla tailandesa de Phuket, donde ha expuesto, por primera vez, la colección de pinturas que ha realizado durante su estancia en el país asiático y que conforman un total de 22 obras, de las que 13 se muestran ahora en la capital riojana.

Sobre cómo elige a las personas que protagonizan sus cuadros, ha subrayado que busca que entren dentro de lo que quiere transmitir con su trabajo y, sobre todo, deja que “fluya” esa elección y “no te vuelves loco”.

Respecto a cuál será su próximo viaje, ha reconocido que, aunque está sin concretar, no pasarán muchos meses sin que se “complique la vida”, algo que considera importante para la labor de un artista.

“Creo que es necesario para mi trabajo salir de tu espacio de confort y tener nuevas cosas que contar con otra gente que no está aquí en Logroño”, ha resaltado. EFE

