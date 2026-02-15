Espana agencias

Los Mossos detectaron en 2025 en Cataluña 161 procesos de radicalización violenta temprana

Barcelona, 15 feb (EFE).- Los Mossos d'Esquadra detectaron en 2025 un total de 161 posibles procesos de radicalización violenta en Cataluña, en un estadio temprano, y otros 47 que no llegaron a ese grado de extremismo, la mayoría vinculados con el yihadismo y la ultraderecha.

Según ha informado este domingo la Policía de la Generalitat, de las 208 alertas recibidas por posible radicalización, 13 acabaron en Fiscalía y se instruyeron diligencias penales. Tres de estos casos estaban vinculados al ámbito de la ultraderecha y diez al yihadismo.

Los 47 casos de impacto educativo y social -situaciones que afectaron a la convivencia en estos ámbitos pero que no llegaron a derivar en extremismo violento- se abordaron a través de los planes de prevención (PREV) de la comunidad educativa.

Del total de casos registrados, un 62 % están vinculados con el yihadismo, un 11 % con la ultraderecha y un 6 % con extremismos de otras etiologías.

El 21 % restante se refería a casos de impacto educativo y social que afectaban a la cohesión social y la convivencia en centros educativos, pero no respondían a alertas de radicalizaciones violentas.

Las detecciones se llevaron a cabo en estadios tempranos, sin que estos casos llegaran a ser una amenaza para la sociedad, y cada caso se evaluó de forma individual y se aplicaron intervenciones educativas, policiales, sociales o judiciales.

Los mecanismos de intervención lograron frenar y revertir el desarrollo de estos procesos, con la reducción de la amenaza en la mayoría de los casos. EFE

