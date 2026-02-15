Los italianos Bolelli y Vavassori se hacen con los dobles en Róterdam

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- La pareja italiana formada por Simone Bolelli y Andrea Vavassori ganó este domingo al alemán Hendrik Jebens y al taiwanés Ray Ho por 6-3 y 6-4 sobre pista dura en el torneo de Róterdam (Países Bajos).

En un partido que duró 1 hora y 8 minutos, el dúo transalpino se impuso con claridad gracias a la fiabilidad de su servicio, con el que ganaron 9 de 10 juegos, salvando hasta tres bolas de 'break'.

Encuadrados en el número 21 y 22 del mundo por parejas, Bolellu y Vavassori, cuartos cabeza de serie del torneo, se impusieron a una de las duplas sorpresa, que acabaron en semifinales a los favoritos, el salvadoreño Marcelo Arevalo y el croata Mate Pavic, sextos en el ránking ATP. EFE