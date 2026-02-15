Espana agencias

Los bomberos de Zaragoza prevén que el incendio de la papelera Saica quede extinguido hoy

Zaragoza, 15 feb (EFE).- Los bomberos de Zaragoza prevén que el incendio declarado este sábado en la zona de almacenaje de papel y cartón de la empresa Saica en Zaragoza quede extinguido a lo largo de este domingo.

Una dotación de bomberos del ayuntamiento ha estado trabajando y supervisando la planta durante toda la noche, en coordinación con la empresa, según han informado fuentes municipales.

Este domingo la cantidad de humo que desprende el fuego es cada vez más reducida, aunque sigue siendo visible, sin que exista riesgo químico o tóxico para la salud.

No obstante, desde el consistorio recomiendan a los vecinos de la zona que cierren ventanas y puertas para evitar que entre en el interior de las viviendas.

El incendio se originó por causas que se desconocen este sábado sobre las 14:00 horas en una zona muy concreta de almacenaje de papel y cartón de la recogida selectiva, en la que no había actividad; no llegó a propagarse a otras áreas de la empresa, aunque provocó una gran columna de humo negro, visible desde muchos puntos de la capital aragonesa, en la que durante la jornada soplaron fuertes rachas de viento. EFE

