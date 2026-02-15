Lluvias en el norte, viento fuerte en el este y temperaturas en ascenso mañana

Madrid, 15 feb (EFE).- Las lluvias serán mañana persistentes en el Cantábrico oriental, Galicia y la cara norte del Pirineo, continuarán las rachas muy fuertes de viento en amplias zonas del tercio oriental peninsular y las temperaturas experimentarán un en ascenso notable en gran parte del país.

Un frente estacionario dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el tercio norte peninsular, exceptuando en el extremo nordeste con intervalos nubosos sin esperar precipitaciones; los mayores acumulados se darán en Galicia, mitad oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo, donde es probable que sean persistentes.

Predominio de cielos muy nubosos en el resto de la vertiente atlántica, con posibilidad de alguna precipitación ocasional en la meseta Norte o entornos de montaña del centro y sur, quedando únicamente el extremo sur peninsular y las regiones mediterráneas, incluyendo Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

Nevará en Pirineos por encima de 1.800/2.000 metros bajando la cota a 1.500 metros al final, y cielos despejados en Canarias.

Bancos de niebla en Galicia y montañas de la vertiente atlántica, también posibles la meseta Sur, con brumas frontales en amplias zonas del extremo norte peninsular. Calima en Canarias con probables concentraciones significativas en especial en el sur de las islas.

Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, notablemente en Canarias y exceptuando el Cantábrico oriental en descenso y el valle del Guadalquivir con pocos cambios; las mínimas en aumento generalizado, notable en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y localmente en la meseta Sur; las heladas débiles estarán restringidas a cotas altas del Pirineo.

Soplará viento de componente oeste en la Península y Baleares; será moderado en la mitad norte, tercio oriental y Baleares y flojo en el resto, aunque con intervalos más intensos por la tarde. Alcanzará intensidad fuerte en el Cantábrico, tendiendo a amainar, e intervalos de fuerte en áreas mediterráneas.

También se darán rachas muy fuertes en buena parte del tercio oriental peninsular, pudiendo afectar a zonas de Alborán, Baleares, área cantábrica y zonas altas del centro; y alisio moderado en Canarias rolando a este y sureste en general flojo.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES:

============================

GALICIA: Cielo cubierto. Precipitaciones moderadas y generalizadas que podrían ser fuertes y persistentes en el tercio norte y el interior de Pontevedra. Temperaturas en ascenso generalizado, más acusado de las mínimas. Viento flojo y moderado del suroeste, con rachas más intensas en el litoral norte.

ASTURIAS: Cielo cubierto. Precipitaciones débiles o moderadas, que serán generalizadas, aunque menos intensas y frecuentes en el sector occidental de la cordillera. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado, localmente notable en Cordillera y Picos principalmente; máximas sin cambios significativos. Viento flojo a moderado del suroeste en el interior, y del oeste, más intenso, en el litoral. Probables rachas muy fuertes localmente en extremo oriental de Picos de Europa.

CANTABRIA: Cielo cubierto. Precipitaciones moderadas en toda la comunidad durante todo el día, más intensas y persistentes en el interior oriental por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado, notable en la mitad sur; máximas en ligero descenso en el litoral, en ligero ascenso en el entorno del Ebro, y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable en el interior, con predominio de la componente sur; viento moderado del oeste en el litoral. Probables rachas muy fuertes localmente en extremo occidental de Liébana.

PAÍS VASCO: Cielo cubierto. Precipitaciones moderadas y generalizadas, más intensas y persistentes en las provincias del norte. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado, que será notable en Álava; máximas en ligero descenso en la mitad norte y en ligero ascenso en la mitad sur. Viento de componente oeste, flojo en el interior, y moderado en los litorales y en el extremo sur de Álava.

CASTILLA Y LEÓN: Nuboso o cubierto, tendiendo por la tarde a intervalos de nubes bajas y altas en la mitad sur. Se esperan precipitaciones, principalmente en los tercios norte y este, que podrán ser localmente persistentes en zonas de montaña. Tampoco se descarta alguna dispersa en el resto de zonas. Temperaturas en ascenso, notable de las mínimas, pudiendo ser extraordinario en la parte oriental de la Cantábrica, y ligero o moderado de las máximas. Alguna helada débil en cotas altas del Sistema Central. Viento del suroeste y oeste, con algunas rachas fuertes o muy fuertes en zonas altas de montaña por la tarde.

NAVARRA: Cielo cubierto. Precipitaciones moderadas durante toda la jornada, más intensas y persistentes en la mitad norte, donde podrían ser fuertes y persistentes. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado; máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo a moderado de oeste, rolando a noroeste por la tarde.

LA RIOJA: Cielo nuboso con algunas que serán más frecuentes en la Ibérica, mientras que en le valle podrá caer alguna ocasional por la tarde. Temperaturas en ascenso, notable de las mínimas, y ligero en las máximas del valle. Viento del suroeste y oeste, con alguna racha fuerte o muy fuerte por la tarde.

ARAGÓN: En el tercio sur, poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas; en el resto, cielo nuboso o muy nuboso con precipitaciones persistentes en la divisoria del Pirineo y débiles y ocasionales en el resto, más aisladas cuanto más al sur. Cota de nieve en el Pirineo bajando de 2000 metros a los 1600-1800 metros. Temperaturas en ascenso generalizado, notable en las mínimas. Heladas débiles en Pirineos. Viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en el sistema Ibérico, probables en cumbres de Pirineos con ventisca y otras zonas altas o expuestas de la mitad norte.

CATALUÑA:En el Pirineo, cielo nuboso o muy nuboso con precipitaciones, localmente persistentes en el valle de Arán y resto de cara norte del Pirineo occidental. Cota de nieve bajando de 2000 metros a los 1600-1800 metros. En el resto, intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso, notable en las mínimas, localmente extraordinario en Pirineos. Viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en la mitad sur, probables en cumbres del Pirineo con ventisca y otras zonas altas o expuestas de la mitad norte.

EXTREMADURA: Cielos con intervalos nubosos, predominando las nubosidad baja y alta. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente oeste, flojo o moderado.

MADRID: Nuboso o cubierto. Brumas o nieblas en zonas altas de la Sierra, sin descartar algunas matinales dispersas en el resto. Posibles precipitaciones débiles y dispersas en la Sierra. Temperaturas en ascenso, localmente notable en las mínimas. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de moderado por la tarde, cuando serán probables rachas muy fuertes en la Sierra.

CASTILLA - LA MANCHA: Nuboso o cubierto. Brumas o nieblas matinales en zonas de sierra, que pueden ser persistentes en las Serranías y Alcaráz y Segura. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el Sistema Ibérico de Guadalajara durante las horas centrales. Temperaturas en ascenso, localmente notable en el caso de las mínimas. Viento flojo a moderado de componente oeste, con probables rachas muy fuertes en zonas altas del cuadrante nororiental.

COMUNIDAD VALENCIANA: Intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso, localmente notable en las mínimas del interior. Viento del oeste y noroeste moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en el interior, probables en litorales de Valencia y Alicante.

MURCIA: Cielos nubosos con nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso. Vientos del noroeste moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

ISLAS BALEARES: Intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso. Viento moderado del oeste con intervalos de fuerte.

ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en la vertiente mediterránea. Cielos nubosos en el resto, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras. Temperaturas en ascenso localmente notable en el sureste; en el resto, máximas sin cambios y mínimas en ascenso. Vientos de componente oeste, moderados con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo e interior del tercio oriental, y flojos a moderados en el resto.

CANARIAS: Despejado. Calima afectando a todas las islas, especialmente a medianías del sudeste de las islas montañosas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, o ligero ascenso en vertientes sur de las islas centrales. Máximas en ascenso, notable en zonas de interior. En costas, viento flojo a moderado de componente este. En medianías y cumbres, viento moderado del sudeste en con intervalos de fuerte de madrugada. EFE