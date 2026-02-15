Espana agencias

Las Cortes conmemoran en un acto con los reyes la Constitución del 78

Guardar

Madrid, 15 feb (EFE).- El Congreso y el Senado celebrarán este martes un acto institucional, presidido por los reyes, para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.

El hemiciclo del Congreso acogerá este acto, que comenzará a las 12.30 horas con la llegada de los reyes al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde serán recibidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades.

Tras saludar en el Salón de los Pasos Perdidos a las mesas de ambas cámaras y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dará comienzo el acto con las palabras de la presidenta de la Cámara Baja. El acto se cerrará con la intervención de Felipe VI.

Con tres reformas a sus espaldas, la Constitución del 78 sumará el próximo 18 de febrero 17.240 días de vigencia, superando así los 17.239 que duró la de 1876 entre su promulgación hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera

Además de asistir al acto institucional en el hemiciclo, los reyes inaugurarán, también en el Congreso, la exposición "Nuestra Constitución más longeva", organizada por el Ministerio de la Presidencia y el Congreso con fondos de la Agencia Efe y de la Cámara.

Y una vez finalizados los actos para conmemorar la vigencia de la norma, el pleno recuperará la normalidad para celebrar una nueva sesión, en la que se debatirán, entre otros asuntos, dos proposiciones de ley, una del PSOE sobre la evaluación del impacto en el ámbito de la juventud de las políticas públicas y otra de Vox para prohibir la utilización en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público, de los velos nicab y burka.

El miércoles, sin el cara a cara entre Sánchez y Feijóo -al estar el primero de viaje oficial en India-, la sesión de control centrará las preguntas más políticas en la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. También volverá al hemiciclo la situación del sistema ferroviario, con preguntas al titular de Transportes, Óscar Puente.

En el control en el Senado el PP volverá a enfocar su crítica al Gobierno en la ausencia de presupuestos, de lo que tendrá que responder Montero, mientras que al ministro de Transportes le esperan, también, varias preguntas e interpelaciones sobre la seguridad ferroviaria.

Además, la mayoría del PP sacará adelante en el pleno la creación de una comisión de investigación sobre la situación de los trenes, la sexta en el Senado esta legislatura, y también el inicio de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra el presidente Sánchez por sus faltas de asistencia a la Cámara Alta. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los diputados aprueban impulsar la protección de la vida humana en la Ley de Aguas

Infobae

¿Ese es Gaudí? Sale a la luz el que podría ser el primer vídeo en que se ve al arquitecto

Infobae

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación tendrá por vez primera a una académica como secretaria general

La Real Academia de Jurisprudencia

El PSOE pide al Senado que condene el acoso a periodistas por parte de la ultraderecha

Infobae

Austria gana oro olímpico por parejas, sin completarse tercera ronda a causa de la nevada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El “método de la siembra”,

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

ECONOMÍA

Adif confirma que la vía

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

DEPORTES

Así es la sede en

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027

Jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la construcción de barcos: “No es una vergüenza como la gente piensa”

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”