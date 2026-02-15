La quinta edición de Benidorm Fest da la victoria a Tony Grox y LucyCalys con 'T Amaré'

Benidorm (Alicante), 14 feb (EFE).- La quinta edición de Benidorm Fest 2026, la primera desvinculada de Eurovisión por las tensiones en torno al genocidio en Gaza, ha dado este sábado la victoria a la candidatura de Tony Grox y LucyCalys con la canción 'T Amaré'.

Lo ha hecho con 166 puntos tras imponerse en la final celebrada en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante) a las propuestas de Asha, que ha quedado en segunda posición, y Rosalinda Galán, que ha quedado tercera.

También ellos han sido los ganadores de uno de los galardones extraordinarios, el de Univisión, gracias al cual se desplazará hasta Miami para trabajar con un equipo local y hacer promoción en ese gigante mediático. El premio Spotify ha ido a manos de Asha grabará un tema en sus estudios centrales en Estocolmo. EFE