La neerlandesa Demi Vollering se adjudica la Setmana Ciclista de la Comunitat Valenciana

Valencia, 15 feb (EFE).- La neerlandesa Demi Vollering revalidó el título y se proclamó ganadora de la décima edición de la Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana tras una última etapa en la que la ganadora de la carrera en 2025 también se apuntó el triunfo de etapa en las calles de València.

La carrera quedó marcada por la exhibición de Vollering en la primera etapa en Gandía, pero la corredora del FDJ United - SUEZ no se conformó con la renta obtenida en el primer día de competición y buscó la épica en la cuarta y última etapa entre el Puerto de Sagunto y Valencia.

La etapa arrancó desde el Puerto de Sagunto, junto al mar, para emprender el camino hacia las montañas valencianas antes de terminar en la capital del Turia.

El inicio de la carrera fue rápido y se formó una fuga de cuatro corredoras con Van der Duin, Schremof, Morier y Eisen. Las escapadas llegaron a disponer de una ventaja superior a los 4 minutos, pero el trabajo de Lidl-Trek en el pelotón para echar abajo la escapada minimizó la renta con el paso de la etapa.

A pesar del esfuerzo realizado para colocar a Elisa Balsamo en una posición de privilegio, todo cambió en la subida a L’Oronet en la que Demi Vollering dinamitó la etapa con un ataque demoledor al que sólo pudo responder Antonia Niedermaier. Tras ellas se formó un trío perseguidor con Liane Lippert, Mie Ottestad y Maeva Squiban, que colaboraron para neutralizar a las dos mejores corredoras del día en la montaña.

A unos 10 kilómetros para el final consiguieron dar caza a Vollering y a Niedermaier mientras el pelotón hizo esfuerzos en vano para alcanzar al grupo cabecero.

En un esprint muy ajustado, Demi Vollering se impuso a Liane Lippert en la llegada a València para firmar su segundo triunfo de etapa en esta edición, sumar su segundo título en la Setmana Ciclista y se reivindicarse como una de las mejores ciclistas del mundo en la actualidad.

Además, Vollering también logró llevarse el maillot de puntos, mientras que la mejor corredora sub-23 fue Viktória Chladoňová (Team Visma | Lease a Bike) y su compañera Lieke Nooijen se llevó el premio en la clasificación de la Montaña.

Sara Martín (Movistar Team) acabó como la mejor corredora española, mientras que el Team Visma | Lease a Bike fue la mejor escuadra de esta décima edición de la Setmana Ciclista. EFE