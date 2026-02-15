La keniana Chemnung vuela y pulveriza el récord del Medio Maratón de Barcelona

(Actualiza el tiempo oficial, que finalmente ha sido un segundo más, 1:04.01).

Barcelona, 15 feb (EFE).- La keniana Loice Chemnung voló este domingo y, contra todo pronóstico, pulverizó el récord del Medio Maratón de Barcelona al completar los 21,097 kilómetros con un tiempo oficial de 1:04.01.

De este modo, Chemnung sucede a su compatriota Joyciline Jepkosgei, plusmarquista de las dos últimas ediciones, la más reciente con 1:04.13, y rebajó en 12 segundos la mejor marca histórica de la prueba.

El tiempo superó ampliamente las expectativas, ya que la keniana llegaba con una mejor marca personal de 1:05:46, lograda en el Medio Maratón de Málaga de 2023, y la situó como la sexta corredora más rápida de la historia en la distancia. EFE

