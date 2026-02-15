Espana agencias

La keniana Chemnung, récord del Medio Maratón de Barcelona: "He disfrutado muchísimo"

Guardar

Barcelona, 15 feb (EFE).- La atleta keniana Loice Chemnung, que este domingo ha pulverizado el récord del Medio Maratón de Barcelona al completar los 21,097 kilómetros con un tiempo oficial de 1:04.01, ha reconocido que ha disfrutado "muchísimo" la prueba.

"El circuito me ha parecido rápido y muy llano, ideal para intentar un buen tiempo. La carrera ha sido fantástica, el recorrido perfecto, y la he disfrutado muchísimo. Estoy realmente contenta con mi experiencia aquí", ha explicado la actual campeona nacional de 10 kilómetros a Betevé.

Chemnung, que se ha convertido en la sexta corredora más rápida de la historia en esta distancia tras rebajar en 12 segundos la mejor marca de la prueba, que ostentaba su compatriota Joyciline Jepkosgei con 1:04:13, ha admitido que "no era consciente" de que podía superar el récord, aunque se ha alegrado "mucho" cuando se lo han comunicado.

Finalmente, la keniana ha confirmado que le gustaría "mucho" regresar a la capital catalana el próximo año y repetir la experiencia, y ha agradecido a todos los que salieron a la calle para animarla durante la carrera. EFE

avm/gmh/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La UE presenta al Congreso sus planes para reforzar la defensa: plan antidrones, apoyo a Ucrania y misión en el Ártico

El responsable de Defensa de la Unión Europea expondrá ante legisladores españoles los principales avances en tecnología militar, respaldo estratégico a Kiev y nuevas medidas de seguridad en zonas polares para responder a emergencias y fortalecer la protección continental

La UE presenta al Congreso

Buscan en el río Bidasoa a un hombre que saltó al agua tras un intento de robo en Irun

Infobae

Illa regresa al Palau de la Generalitat tras un mes de baja y en un clima de alto voltaje

Infobae

Detenido por instalar una cámara oculta en el dormitorio de una casa de Pilas (Sevilla)

Infobae

Los Mossos detectaron en 2025 en Cataluña 161 procesos de radicalización violenta temprana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El “método de la siembra”,

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

ECONOMÍA

Adif confirma que la vía

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027