La keniana Chemnung, récord del Medio Maratón de Barcelona: "He disfrutado muchísimo"

Barcelona, 15 feb (EFE).- La atleta keniana Loice Chemnung, que este domingo ha pulverizado el récord del Medio Maratón de Barcelona al completar los 21,097 kilómetros con un tiempo oficial de 1:04.01, ha reconocido que ha disfrutado "muchísimo" la prueba.

"El circuito me ha parecido rápido y muy llano, ideal para intentar un buen tiempo. La carrera ha sido fantástica, el recorrido perfecto, y la he disfrutado muchísimo. Estoy realmente contenta con mi experiencia aquí", ha explicado la actual campeona nacional de 10 kilómetros a Betevé.

Chemnung, que se ha convertido en la sexta corredora más rápida de la historia en esta distancia tras rebajar en 12 segundos la mejor marca de la prueba, que ostentaba su compatriota Joyciline Jepkosgei con 1:04:13, ha admitido que "no era consciente" de que podía superar el récord, aunque se ha alegrado "mucho" cuando se lo han comunicado.

Finalmente, la keniana ha confirmado que le gustaría "mucho" regresar a la capital catalana el próximo año y repetir la experiencia, y ha agradecido a todos los que salieron a la calle para animarla durante la carrera. EFE

