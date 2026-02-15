La crecida ordinaria del Ebro se prevé que llegue el martes a Zaragoza con unos 1.500 m3/s

Zaragoza, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan de Inundaciones (PROCINAR) ante la crecida ordinaria de caudal que va a experimentar el Ebro a partir de esta noche en su cabecera, en la Ribera Alta, y que se prevé que llegue a la ciudad de Zaragoza durante la mañana del martes con entre 1.500 y 1.600 metros cúbicos por segundo.

De acuerdo a estas estimaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), no se esperan daños en los cascos urbanos, si bien podría afectar a tierras de cultivo, alguna caseta agrícola de la zona y granjas ha informado el Gobierno de Aragón.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a los ayuntamientos, a las comarcas afectadas y a los cuerpos operativos para que refuercen las labores de prevención y vigilancia.

El Gobierno de Aragón recuerda además que esta alerta se difunde a través de sus redes sociales del Gobierno de Aragón y de 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección.

En estos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la crecida ordinaria y desde Protección Civil se recomienda a la población extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencias.

El PROCINAR se activó este jueves ante la crecida ordinaria del río Gállego. EFE